राम मंदिर चंदा विवाद: अखिलेश के आरोपों पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले-'बाबरी का चंदा कहां गया'
देवरिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख पर जोरदार हमला बोला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के अखिलेश के आरोपों पर ब्रजेश पाठक ने बाबरी के चंदा के बारे में पूछा।
Brajesh Pathak News: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ रखा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर लगाए गए अखिलेश के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख पर जोरदार हमला बोला है।
देवरिया पहुंचे ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश यादव यह बताएं कि बाबरी मस्जिद के लिए जुटाया गया चंदा कहां गया? इस मुद्दे पर भी सपा मुखिया सवाल उठाएं। सनातन पर बयान देकर सपा तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। यह ठीक नहीं है। रामभक्तों पर गोली चलाने वालों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा, अयोध्या मंदिर ट्रस्ट की जांच के लिए सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सपा पर बरसे ब्रजेश पाठक बोले, सपा के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, इसलिए जनता उन पर कभी भरोसा नहीं करेगी।
वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश
अखिलेश यादव को घेरते हुए ब्रजेश पाठक बोले, यह केवल मौलाना लोगों की पार्टी और इनका कोई भरोसा नहीं हैं। उन्होंने कहा, सपा मुखिया केवल सनातन संस्कृति पर बयानबाजी करके तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीतिक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका वोटबैंक सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा, यूपी की जनता सब समझती है कि ये रामभक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
एक पार्षद तक नहीं जिता सकती सपा
देवरिया में आयोजित एक प्रबुद्धजन सम्मेलन में सपा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर पाठक ने कहा कि सपा को जिस वर्ग से भारी समर्थन मिलता है, यदि वह अपना स्वतंत्र नेतृत्व चुन ले तो सपा एक पार्षद तक नहीं जिता पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों के कारण देश ने कोरोना महामारी और वैश्विक चुनौतियों जैसे कठिन दौर में भी मजबूती से आगे बढ़ना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि देश और उत्तर प्रदेश लगातार विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सपा पर निशाना साधते हुए उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पार्टी को एक विशेष वर्ग से व्यापक समर्थन मिलता है, लेकिन उस वर्ग को राजनीतिक नेतृत्व में पर्याप्त भागीदारी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि यदि वह वर्ग अपना नेता स्वयं चुन ले तो सपा की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदत्यिनाथ के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और जनता का विश्वास सरकार की नीतियों पर लगातार बढ़ रहा है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।