राम मंदिर दान चोरी: बड़ी ‘मछलियों’ पर शिकंजे की तैयारी, साइबर एक्सपर्ट जोड़ रहे तार, पुराने डेटा भी निकाले गए
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिख रही है। जांच एजेंसियां अब कथित तौर पर इस पूरे मामले में शामिल बड़ी ‘मछलियों’ तक पहुंचने के लिए साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों का सहारा ले रही हैं।
Ram Mandir News: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिख रही है। जांच एजेंसियां अब कथित तौर पर इस पूरे मामले में शामिल बड़ी ‘मछलियों’ तक पहुंचने के लिए साइबर फॉरेंसिक और डिजिटल साक्ष्यों का सहारा ले रही हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट, टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया गतिविधियों का गहन विश्लेषण कर रही हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव से हुई पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। किसी नए व्यक्ति को आरोपी बनाने से पहले उसके खिलाफ ठोस डिजिटल और तकनीकी साक्ष्य जुटाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा रहा है। जिन आरोपियों ने हाल ही में नए मोबाइल फोन लिए हैं, उनके पुराने मोबाइल भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। नए मोबाइल में पुराने व्हाट्सएप अकाउंट और चैट हिस्ट्री को भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि संपर्कों और बातचीत की पूरी श्रृंखला सामने लाई जा सके।
आरोपियों के करीबी और रिश्तेदारों पर सर्विलांस की नजर
जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और टेक्स्ट मैसेज का मिलान कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपियों के कथित संबंध ट्रस्ट के चर्चित पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार जुड़े रहे। सर्विलांस के जरिए आरोपियों के करीबी संपर्कों, रिश्तेदारों और अन्य संभावित कड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अयोध्या से लेकर लखनऊ मुख्यालय तक साइबर विशेषज्ञों की संयुक्त टीम इस जांच में लगी हुई है। दो दर्जन से अधिक साइबर एक्सपर्ट डिजिटल साक्ष्यों को रिकवर करने, उनका विश्लेषण करने और पूरे घटनाक्रम की एक-एक कड़ी जोड़ने में जुटे हैं।
जांच के रडार पर क्या-क्या
|आरोपियों के सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) की पड़ताल
|डिलीट किए गए व्हाट्सएप डेटा की रिकवरी
|पुराने और नए मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच
|सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो का विश्लेषण
|टेक्स्ट मैसेज और डिजिटल दस्तावेजों की जांच
|सर्विलांस के जरिए संपर्कों और रिश्तेदारों पर नजर
|डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नई कड़ियां जोड़ने की कवायद
|अयोध्या और लखनऊ के दो दर्जन से अधिक साइबर एक्सपर्ट जांच में जुटे
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।