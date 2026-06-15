Ram Mandir News LIVE: राम मंदिर चढ़ावा चोरी- दान गिनने वाले कर्मचारी, उनके रिश्तेदार भी SIT जांच के दायरे में

Ram Mandir Donation Case Poster

Ram Mandir News LIVE: उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी सोमवार की सुबह मंदिर परिसर पहुंची और गणना कक्ष से अपनी पड़ताल शुरू की। एसआईटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उन कर्मचारियों की सूची नाम और पते के साथ मांगी है, जो पिछले कुछ वर्षों में दान के रुपये गिनने में शामिल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी मंदिर में काम मिलने के बाद इन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति और आर्थिक तरक्की को जांच के दायरे में रख रही है। एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ के मंडलीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं, जिसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरत्न कुमार शामिल हैं। किरण एस सीबीआई का डेपुटेशन पूरा करके हाल में ही लौटे हैं। नीलरत्न को अकाउंट के काम का कई वर्षों का अनुभव है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान के रुपयों की चोरी का मामला सामने आने के बाद सरकार से इसकी जांच की सिफारिश की थी। सरकार ने जांच टीम से 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में पूरी रिपोर्ट देने कहा है। चर्चा है कि सरकार न सिर्फ कथित हेरफेर बल्कि पूरी व्यवस्था की जांच की तैयारी में है। SIT हर पहलू को खंगालेगी। गणनास्थल की सीसीटीवी फुटेज, दान पेटी से निकालकर गणना कक्ष तक लाने, गिनने और उसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया, गिनती में शामिल सारे लोग जांच के दायरे में है।

15 Jun 2026, 12:35:37 PM IST Ram Mandir News LIVE: एसआईटी ने रुपये गिनने वाले कर्मचारियों की सूची मांगी, नाम-पते की जांच शुरू Ram Mandir News LIVE: एसआईटी ने राम मंदिर के चढ़ावा गणना कक्ष में जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। जांच टीम ने चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ वर्षों में तैनात कर्मचारियों के नाम-पते की सूची मांगी है और उसकी तस्दीक करवा रही है। ट्रस्टियों से भी पूछताछ की संभावना है। एसआईटी राम जन्मभूमि परिसर में कर्मचारी बनने के बाद कर्मचारियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों की आर्थिक हालत को भी जांच के दायरे में रख रही है।

15 Jun 2026, 12:19:48 PM IST Ram Mandir News LIVE: चंदा चोरी पर पोस्टर से राजनीतिक लड़ाई, कांग्रेस नेता ने कहा- 60 हजार साल तक नरक में कीड़ा बनकर पैदा होंगे Ram Mandir News LIVE: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद में पोस्टर की राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अयोध्या में पोस्टर लगवाया है, जिसमें स्कंद पुराण के हवाले से कहा गया है कि मंदिर को दान जमीन या संपत्ति की चोरी करने वाले 60 हजार साल तक नरक में कीड़ा बनकर जन्म लेते हैं। शुक्ला ने पोस्टर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है- श्रीरामलला न्याय करेंगे। पूरी खबर पढ़ें

15 Jun 2026, 12:11:07 PM IST Ram Mandir News LIVE: चंपत राय से जुड़ा ड्राइवर भी करोड़पति बन गया चार साल में, महल जैसे घर में लिफ्ट भी लगी है: संतोष दुबे का दावा Ram Mandir News LIVE: राम मंदिर आंदोलन से कभी जुड़े रहे धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने आरोप लगाया है कि चंपत राय से जुड़ा ड्राइवर टुन्नू यादव ने चार साल में करोड़ों की संपत्ति बना ली है। उन्होंने कहा कि जिसकी पगार कुछ हजार रुपये थी, उसने 60 कमरों का महल बनाया है, जिसमें लिफ्ट भी लगी है। पूरी खबर पढ़ें

15 Jun 2026, 11:59:37 AM IST Ram Mandir News LIVE: एसआईटी जांच से मंदिर के कर्मचारी खुश, चिंतित हो गए हैं संघ और विहिप के लोग Ram Mandir News LIVE: एसआईटी जांच की घोषणा के बाद से ही राम मंदिर की व्यवस्था में लगे संघ और विहिप के लोग सशंकित हैं। उन्हें आशंका है कि उन सबकी जवाबदेही तय होगी। जांच से ट्रस्ट के कर्मचारी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि काम का जिम्मा हम सबका है और ऐन वक्त पर सुपरविजन के नाम पर ऊपर से लोग बैठा दिए जाते हैं जो पहले से तय व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से कराने का दबाव बनाते हैं।

15 Jun 2026, 11:57:45 AM IST Ram Mandir News LIVE: एसआईटी जांच पर सांसद अवधेश प्रसाद को भरोसा नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट करवाए जांच Ram Mandir News LIVE: अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को कठघरे में खड़ा करते हुए मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में गठित स्वतंत्र समिति से कराने की मांग की है। सांसद ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है।

15 Jun 2026, 11:56:07 AM IST Ram Mandir News LIVE: सब दो दिन में भाग जाएंगे या जेल जाएंगे: विनय कटियार Ram Mandir News LIVE: पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा है कि चढ़ावा चोरी एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने हैं, सब यहां से भागेंगे। दो दिन में सब भाग जाएंगे या जेल जाएंगे।

15 Jun 2026, 11:54:44 AM IST Ram Mandir News LIVE: बाबरी मस्जिद के चंदे पर बोल कर देखें: ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा Ram Mandir News LIVE: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बिना अखिलेश यादव का नाम लिए कहा कि वो बाबरी मस्जिद में जो चंदा इकट्ठा हुआ, उस पर बात करके देखें।

15 Jun 2026, 11:53:11 AM IST Ram Mandir News LIVE: अखिलेश यादव ने कहा- कैमरा बंद करके वापस कर दीजिए चोरी का चढ़ावा, भगवान माफ कर देंगे Ram Mandir News LIVE: चढ़ावा चोरी पर पहले दिन से आक्रामक बयान दे रहे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि कैमरा बंद करके चढ़ावा का चोरी चीज वापस रख देने पर भगवान माफ कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच कराना सनातन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब धर्म को आगे बढ़ाने वाले पुजारियों की जांच अधिकारी करेंगे तो यह सनातन का अपमान होगा।

15 Jun 2026, 11:47:21 AM IST Ram Mandir News LIVE: नृपेंद्र मिश्रा ने चोरी विवाद से पल्ला झाड़ा, बोले- निर्माण करवाना है मेरा काम Ram Mandir News LIVE: राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने दान चोरी पर सवालों का जवाब देने से मना कर दिया और कहा कि वो निर्माण समिति के प्रमुख हैं और मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण को देखते हैं। वो शनिवार को निर्माण समिति की बैठक के लिए अयोध्या आए थे।

15 Jun 2026, 11:47:21 AM IST Ram Mandir News LIVE: पूर्व लेखापाल ने भी चोरी का किया दावा, कहा- पकड़ने पर नौकरी से निकाल दिया Ram Mandir News LIVE: राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखापाल महिपाल सिंह ने दावा किया कि उन्होंने रुपयों की चोरी पकड़ी थी लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा कर उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने चंपत राय पर भी सवाल उठाए हैं।

15 Jun 2026, 11:47:21 AM IST Ram Mandir News LIVE: पीएमओ ने दान राशि पर मांगी थी रिपोर्ट Ram Mandir News LIVE: विवाद बढ़ता देख पीएमओ ने मंदिर के दान के मिलान पर रिपोर्ट तलब की थी।

15 Jun 2026, 11:47:21 AM IST Ram Mandir News LIVE: चंपत राय ने हेराफेरी के आरोपों को सिरे से नकारा है Ram Mandir News LIVE: राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दान के पैसे में हेराफेरी के आरोपों को सिरे से नकारा है। राय ने कहा था कि इसकी नियमित रूप से ऑडिट होती है।