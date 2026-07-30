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राम मंदिर चंदा चोरी: पुलिस से पहले ही आरोपियों तक पहुंच गया था ट्रस्ट, बरामद किए 80 लाख रुपये

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर चंपत राय के खत से बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस FIR से पहले ही ट्रस्ट ने आरोपियों से 80 लाख रुपये बरामद कर लिए थे। जानिए इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी।

पुलिस के पास जाने से पहले ही आरोपियों तक पहुंच गया था ट्रस्ट
पुलिस के पास जाने से पहले ही आरोपियों तक पहुंच गया था ट्रस्ट; चंपत राय के खत से खुली राम मंदिर चंदा कांड की पोल

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एक बड़ा वाला खुलासा हुआ है। अयोध्या पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपियों से चोरी किए गए पैसे बरामद कर लिए थे। यह खुलासा ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय द्वारा लिखे गए एक पत्र से हुआ है, जिससे कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में अब तक करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

चंपत राय की चिट्ठी के मुख्य खुलासे

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्र में चंपत राय ने बताया कि 4 जून की रात दान की गिनती के दौरान एक ट्रस्टी को यह सूचना मिली थी कि 5-6 युवकों ने दान पेटी से पैसे चुरा लिए हैं।

अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्धों की पहचान कर ली गई। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट ने सीधे पुलिस में FIR दर्ज कराने के बजाय पहले अपने स्तर पर ही संदिग्धों से पूछताछ की।

चंपत राय ने दावा किया है कि आरोपियों और उनके परिजनों ने 8 जून तक ही सारा नकद ट्रस्ट को वापस कर दिया था। साथ ही, उन्होंने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकारते हुए लिखित बयान भी सौंपे थे।

जब यह मामला आम जनता के बीच पहुंचने लगा और विवाद बढ़ने लगा, तब ट्रस्ट ने तय किया कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके बाद ट्रस्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अनुरोध किया था।

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चंपत राय का इस्तीफा

चंदा चोरी के इस मामले में 25 जून को पुलिस में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके ठीक दो दिन बाद (27 जून को) चंपत राय ने ट्रस्ट को यह चिट्ठी सौंपी थी, जिसमें उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से अलग करने की बात कही थी। 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की एक अहम बैठक में उनके इस पत्र को इस्तीफे के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

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सावन को लेकर राम मंदिर में खास तैयारियां

  • इन सब विवादों के बीच, मंदिर ट्रस्ट आगामी सावन महीने की तैयारियों में भी जोर-शोर से जुटा हुआ है।
  • वर्तमान में राम मंदिर में हर दिन लगभग 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
  • सावन के महीने में, विशेषकर सोमवार को, यह संख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
  • भारी भीड़ को देखते हुए प्रतिदिन के हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट की खास रणनीति बनाई जा रही है।

सीमित जगह को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर परिसर के विभिन्न मंदिरों और प्रथम तल (जहां राम दरबार स्थित है) पर दर्शन के लिए प्रवेश को जरूरत पड़ने पर अस्थाई रूप से नियंत्रित या सीमित किया जा सकता है।

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