राम मंदिर चंदा चोरी: पुलिस से पहले ही आरोपियों तक पहुंच गया था ट्रस्ट, बरामद किए 80 लाख रुपये
अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी पर चंपत राय के खत से बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस FIR से पहले ही ट्रस्ट ने आरोपियों से 80 लाख रुपये बरामद कर लिए थे। जानिए इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी।
अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले में एक बड़ा वाला खुलासा हुआ है। अयोध्या पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने से पहले ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपियों से चोरी किए गए पैसे बरामद कर लिए थे। यह खुलासा ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय द्वारा लिखे गए एक पत्र से हुआ है, जिससे कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले में अब तक करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं।
चंपत राय की चिट्ठी के मुख्य खुलासे
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्र में चंपत राय ने बताया कि 4 जून की रात दान की गिनती के दौरान एक ट्रस्टी को यह सूचना मिली थी कि 5-6 युवकों ने दान पेटी से पैसे चुरा लिए हैं।
अगली सुबह सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्धों की पहचान कर ली गई। दिलचस्प बात यह है कि ट्रस्ट ने सीधे पुलिस में FIR दर्ज कराने के बजाय पहले अपने स्तर पर ही संदिग्धों से पूछताछ की।
चंपत राय ने दावा किया है कि आरोपियों और उनके परिजनों ने 8 जून तक ही सारा नकद ट्रस्ट को वापस कर दिया था। साथ ही, उन्होंने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकारते हुए लिखित बयान भी सौंपे थे।
जब यह मामला आम जनता के बीच पहुंचने लगा और विवाद बढ़ने लगा, तब ट्रस्ट ने तय किया कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इसके बाद ट्रस्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार से एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अनुरोध किया था।
चंपत राय का इस्तीफा
चंदा चोरी के इस मामले में 25 जून को पुलिस में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके ठीक दो दिन बाद (27 जून को) चंपत राय ने ट्रस्ट को यह चिट्ठी सौंपी थी, जिसमें उन्होंने जांच पूरी होने तक खुद को ट्रस्ट की जिम्मेदारियों से अलग करने की बात कही थी। 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की एक अहम बैठक में उनके इस पत्र को इस्तीफे के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
सावन को लेकर राम मंदिर में खास तैयारियां
- इन सब विवादों के बीच, मंदिर ट्रस्ट आगामी सावन महीने की तैयारियों में भी जोर-शोर से जुटा हुआ है।
- वर्तमान में राम मंदिर में हर दिन लगभग 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
- सावन के महीने में, विशेषकर सोमवार को, यह संख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
- भारी भीड़ को देखते हुए प्रतिदिन के हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट की खास रणनीति बनाई जा रही है।
सीमित जगह को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर परिसर के विभिन्न मंदिरों और प्रथम तल (जहां राम दरबार स्थित है) पर दर्शन के लिए प्रवेश को जरूरत पड़ने पर अस्थाई रूप से नियंत्रित या सीमित किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें