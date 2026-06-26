‘जब तक सरेआम’… अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कौन-सी कसम खाई? 200 किलो चांदी वाली बात भी बताई
अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी पर सरकार को एकबार घेरने की कोशिश की है। केजरीवाल ने शुक्रवार को राम मंदिर में दर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने एफआई में शामिल नाम पर भी सवाल उठाए हैं।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले में एकबार फिर सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने शुक्रवार को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले में दर्ज एफआईआर को भी 'फर्जी' करार दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि एफआईआर में आठ छोटे-छोटे प्यादों को आरोपित शामिल किया गया है जबकि कोई भी बड़े नाम नहीं हैं।
केजरीवाल ने कहा ‘एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े-बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदूओं के जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक चोरी करने वाले इन बड़े-बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। एफआईआर में आठ छोटे-छोटे प्यादों को आरोपित शामिल किया गया है कोई भी बड़े नाम नहीं हैं। आज मैं राम मंदिर में कसम खाकर आया हूं कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पर न चढ़ा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा।’
200 किलो चांदी वाली बात का जिक्र
केजरीवाल ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि ‘सिंधि एसोसिएश ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी लेकिन उन्हें रसीद नहीं मिली। और उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं तो इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं और चंदा चढ़ाते हैं। 5 साल हो गए उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांद कहां गई? भगवान राम पर उनकी अटूट श्रद्धा है लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया है। ऐसे कई उदाहरण है और बहुत लोग हैं जो अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं।’
केजरीवाल का दावा- मंदिर में चंदा घट गया
केजरीवाल ने कहा ‘रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं मंदिर में रोज करीब 12 से 14 लाख रुपये का चंदा आया करता था। लेकिन जबसे ये खबरें मीडिया में आई हैं ये घटकर 1 लाख रुपये से भी कम हो गया है। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है।’
योगी आदित्यनाथ पर क्या बोले?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर केजरीवाल ने कहा कि 'ये चंदा चोर आपको भी हटाने का पूरा षड़यंत्र रच रहे हैं। आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? इन चंदा चोरों को फांसी दी जानी चाहिए आप इसमें मेरा साथ दीजिन न कि इन महा पापी लोगों का साथ दीजिए।
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लेखक के बारे मेंMohit
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