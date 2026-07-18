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राम मंदिर दान चोरी: टिन्नू यादव और मनीष से जारी है पूछताछ, 39 घंटे की रिमांड में क्या खुलेंगे राज?

By Ajay Singh
विशेष संवाददाता, अयोध्या
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पुलिस को टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मिली है। सुबह पुलिस ने दोनों काे जेल से अपनी कस्टडी में लिया। सबसे पहले दोनों का मेडिकल कराया गया।  आरोपियों की कस्टडी रिमांड के दौरान सामने आए तथ्यों का सत्यापन करेगी और मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं पर गहन पूछताछ करेगी। 

राम मंदिर दान चोरी: टिन्नू यादव और मनीष से जारी है पूछताछ, 39 घंटे की रिमांड में क्या खुलेंगे राज?

Ram Mandir Controversy: राम मंदिर दान चोरी मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन की कोर्ट ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड कल मंजूर की थी। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों आरोपी शनिवार की सुबह आठ बजे से रविवार की रात 11 बजे तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों को जेल से अपनी कस्टडी में ले लिया। जेल से निकलने के बाद दोनों को पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां सबसे पहले उनका मेडिकल कराया गया। दोनों से पूछताछ जारी है। 39 घंटे की रिमांड में टिन्नू और मनीष से पुलिस कौन-कौन से राज खुलवा पाती है, यह देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस इस प्रकरण से जुड़े तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रही है।

इस दौरान पुलिस उनसे अन्य आरोपियों की कस्टडी रिमांड के दौरान सामने आए तथ्यों का सत्यापन करेगी और मामले से जुड़े अन्य बिंदुओं पर गहन पूछताछ करेगी। राम मंदिर दान चोरी की जांच दो स्तर पर हो रही है। एक जांच राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी कर रही है तो दूसरी जांच यूपी पुलिस कर रही है। शासन ने 13 जून को जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया था। इसमें लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ आईजी किरण एस. और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। इस विशेष जांच दल को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकद दान की गणना के दौरान कथित गबन के आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। एसआईटी ने 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का कार्यकाल 15 जुलाई तक बढ़ा दिया था। इस दौरान समिति ने जांच केवल चढ़ावा चोरी तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि मंदिर की व्यवस्थागत तथा प्रशासनिक खामियों की भी विस्तृत पड़ताल की।

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दूसरी ओर, अयोध्या पुलिस की भी जांच जारी है। कई आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है। कथित धन के स्रोत और उपयोग की कड़ियां जोड़ रही है तथा नकदी, सोना, वाहन और निवेश संबंधी दस्तावेज बरामद हुए हैं। कई बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है।

छह अन्य आरोपियों से रिमांड में हो चुकी पूछताछ

छह अन्य आरोपियों की कस्टडी रिमांड पुलिस ले चुकी है। इनसे पूछताछ के दौरान कई नए तथ्य सामने आए थे। इसके साथ में चोरी के माल की बरामदगी भी हुई थी। पुलिस अब चोरी की कुल रकम का खुलासा करना चाहती है। इसके साथ में इस पूरे मामले के मास्टर माइन्ड का पता लगाना चाहती है। पुलिस अब टिन्नू और मनीष को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी।

एसआईटी सीधे कोर्ट को देगी रिपोर्ट

चढ़ावा चोरी की जांच के लिए गठित एसआईटी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अंतिम जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। शासन से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच लगभग पूरी है। केवल कुछ बिंदुओं के तथ्य चेक किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा भी तैयार कर लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट शासन को सौंपने के बजाय कुछ दिन रोके रखा गया है क्योंकि सोमवार को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। इसके बाद ही एसआईटी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है।

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सूत्रों के अनुसार, 20 जुलाई को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट औपचारिक रूप से सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, सुरक्षा एवं प्रक्रिया संबंधी खामियों की पहचान तथा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन, सुरक्षा और ऑडिट व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई निर्णय ले सकती है।

शासन ने विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया था। यह समय अब पूरा हो चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट तलब की है। शीर्ष अदालत में चल रही कार्यवाही के चलते फिलहाल सार्वजनिक या औपचारिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है।

प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार हुई थी टिन्नू यादव समेत 8 की गिरफ्तारी

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही अयोध्या पुलिस ने 25 जून को आठ आरोपियों राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय और रामाशंकर मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाद में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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