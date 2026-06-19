Ram Mandir LIVE: राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच योगी का अयोध्या दौरा, SIT जांच का पांचवा दिन

CM Yogi Adityanath Ayodhya Ram Mandir

Ram Mandir LIVE: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज (शुक्रवार) को अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। योगी रामलला के दर्शन करने राम मंदिर जाएंगे। चर्चा है कि राम मंदिर के चढ़ावा और दान की चोरी को लेकर राज्य सरकार की एसआईटी जांच के बीच ट्रस्ट से जुड़े ऐसे लोगों को सीएम से दूर रखने की तैयारी है, जिनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ के मंडलीय आयुक्त की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय एसआईटी की जांच का आज पांचवां दिन है। अब तक ट्रस्ट और मंदिर से जुड़े कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ और जानकारी जुटाने का काम हुआ है। इस जांच दल को योगी सरकार ने एक सप्ताह में प्राथमिक जांच रिपोर्ट और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने कहा था। सबकी नजर इस बात पर है कि एसआईटी निर्धारित समय में अपना काम पूरा कर पाती है या नहीं।

19 Jun 2026, 09:57:01 AM IST Ram Mandir LIVE: चढ़ावा चोरी की जांच और ऑडिट कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका, 22 जून को सुनवाई Ram Mandir LIVE: चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच और सीएजी से ऑडिट कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है। 22 जून को इस पर सुनवाई होगी।

19 Jun 2026, 09:54:52 AM IST Ram Mandir LIVE: आप सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि थाना में दी तहरीर, चंपत राय की गिरफ्तारी की मांग Ram Mandir LIVE: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए नाम लेकर लिखित तहरीर दी है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है।

19 Jun 2026, 09:50:18 AM IST Ram Mandir LIVE: चढ़ावा गिनती वाले कमरे की CCTV फुटेज कई बार डिलीट हुई, वीडियो रिकवरी की कोशिश जारी Ram Mandir LIVE: एसआईटी को जांच के दौरान चढ़ावा की गिनती वाले कमरे की सीसीटीवी का वीडियो फुटेज कई बार डिलीट मिला है। अब डिलीट वीडियो को रिकवर करने के लिए डीवीआर को दिल्ली भेजा गया है।

19 Jun 2026, 09:50:18 AM IST Ram Mandir LIVE: सीएम योगी के राम मंदिर दर्शन से पहले हलचल तेज Ram Mandir LIVE: सीएम योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर दर्शन के लिए आज आने से पहले अयोध्या में हलचल तेज है। चर्चा है कि उनके कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को दूर रखने की तैयारी है, जिनके नाम इस समय विवाद में हैं।