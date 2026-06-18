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राम मंदिर चढ़ावा चोरीः ट्रस्टी अनिल मिश्र से पूछताछ, CCTV फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां मिलीं

Yogesh Yadav अयोध्या, संवाददाता
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अयोध्या लौटते ही ट्रस्टी अनिल मिश्र से पूछताछ की है। इसके साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाली तो उसमें संदिग्ध गतिविधियां मिली हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरीः ट्रस्टी अनिल मिश्र से पूछताछ, CCTV फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां मिलीं

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने साल 2021 से अब तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाली गतिविधियां नजर आईं हैं। इन्हें देखने के बाद बैंककर्मियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं, अयोध्या लौटते ही ट्रस्टी डा. अनिल मिश्र से एसआईटी ने पूछताछ की है। अनिल मिश्र आंखों के इलाज के बाद बुधवार को अयोध्या लौटे हैं। उन्हें भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। डा. मिश्र गुरुवार को नियत समय पर राम मंदिर पहुंचे और उन्होंने जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराया।

इसी कड़ी में मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव से भी सवाल-जवाब किया गया। तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय के करीबी रामशंकर यादव टिन्नू से भी सवाल किए गए। टिन्नू यादव की ओर से मीडिया में दिए गए बयान के आधार पर भी डा. मिश्र, मंदिर निर्माण प्रभारी श्रीराव से जानकारी ली गयी और टिन्नू यादव को राम मंदिर में दिए गये दायित्व के संदर्भ में भी पूछताछ हुई और यह जानकारी भी ली गयी कि टिन्नू यादव को लिखित नियुक्ति पत्र जारी किया गया और कितने वेतनमान पर नियुक्त किया गया।

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सीसीटीवी की पुरानी फुटेज रिकवर

एसआईटी ने जांच के दौरान 2021 से लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुरानी फुटेज भी रिकवर किए जाने की जानकारी मिली है। सूत्र बताते हैं कि रिकवर किए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों की कई चौंकाने वाली गतिविधियां कैद हुई हैं। इनमें बैंक कर्मियों की संलिप्तता की भी जानकारी मिली है। फिलहाल फुटेज के आधार पर बैंक भेजे जाने वाले नोटों के बंडल बनाने की छानबीन हो रही है। इस कार्य में जिला कोषागार के कर्मियों का भी सहयोग लेने के लिए उन्हें राम मंदिर बुलाया गया था।

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गणनाकर्मी एक दूसरे के रिश्तेदार

यह भी जानकारी मिली कि गणना कार्य में लगे कई कर्मचारी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इनकी यहां तैनाती संगठन कार्यकर्ता के नाम पर की गई। बताया गया कि इनकी संस्तुति किसकी ओर से की गयी, यह भी छानबीन का विषय है। इसके अलावा गणना कार्य में परखे लोगों को लगाने के बजाय नये-नये लोगों को नियुक्त करने का निहितार्थ भी तलाशा जा रहा है। पूछताछ और बयान दर्ज करने के क्रम में गुरुवार को दर्जनों गणना कर्मियों को बुलाया गया था। इन सभी से अलग-अलग पूछताछ के बाद बयान नोट किया गया।

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बताया गया कि राम मंदिर निर्माण से पहले गणना विश्वामित्र आश्रम में जमीन पर बैठ कर होती थी। उस समय सीसीटीवी वगैरह का प्रबंध उतना नहीं था। बाद में चढ़ावे की गणना विश्वामित्र आश्रम से हटाकर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस चौकी में कर दी गयी। यहां टेबल के चारों ओर बैठकर गणना होती थी। पुनः पीएफसी के निर्माण के बाद गणना कार्य यहां शुरू किया गया। यहां भी गणना मेज पर होती थी। बताया जा रहा है कि जब से चढ़ावे में धांधली का बवंडर उठा है, उसके बाद से गणना कार्य दोबारा जमीन पर शुरू किया गया है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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