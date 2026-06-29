राम मंदिर चढ़ावा चोरी: प्लाट, गाड़ियों में खपाई रकम, रिश्तेदारों को भी बांटी नकदी

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों ने यहां से उड़ाई गई रकम से न सिर्फ प्लाट और गाड़ियां खरीदीं बल्कि रिश्तेदारों में भी नगदी बांटी थी। कई प्लाट भी रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम खरीदने का पता चला है।

अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, उसकी परतें भी खुलने लगी हैं। चोरी की गई चढ़ावे की रकम सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने में खपाई गई। कई आरोपियों ने अयोध्या, फैजाबाद में प्लॉट के अलावा खेती की जमीनें भी खरीदीं। कुछ ने रिश्तेदारों की मदद की। उन्हें नकदी बांटी और उनके कारोबार में पैसा लगा दिया ताकि पता न चल सके। कुछ ने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के नाम ही जमीनों में इन्वेस्ट किया है। पुलिस ने रविवार को सात आरोपियों के घर छापेमारी कर संपत्ति का भी आकलन किया।

एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई थी कि लंबे समय से चढ़ावे की चोरी की जा रही थी। गणना और नोटों की बंडलिंग से जुड़े कर्मचारियों ने पैसों की हेरफेर में मनमानी की। ज्यादातर के रहन सहन में भी बदलाव दिखने लगा था। इससे भी माना जा रहा है कि कई आरोपियों ने चढ़ावे का पैसा संपत्ति में लगाया। सभी ने अपनी-अपनी समझ के मुताबिक चोरी के पैसे खपाए। कुछ ने मकान खरीदा तो कुछ ने खेती की जमीन। यह भी पता चला है कि कुछ ने रिश्तेदारों को कारोबार खड़ा करने में मदद की।

दो वर्ष में ही बदल गया रहन-सहन संपत्ति में चढ़ावे का पैसा लगाने का सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया कि सभी आरोपी मंदिर से दो-ढाई वर्ष से ही जुड़े थे। टिन्नू का रिश्तेदार मनीष यादव तो जल्दी में ही मंदिर के काम में लगा था। दो वर्ष में ही सबका रहन-सहन बदल गया था। कुछ ने दो पहिया गाड़ियां खरीदीं तो कुछ ने कार भी खरीद ली। एक ने तो फैजाबाद और अयोध्या में तीन प्लॉट अपने और रिश्तेदारों के नाम खरीद लिए। इसलिए भी कि चढ़ावे का पैसा दिखने न पाए। पता चला है कि इसने अपने एक रिश्तेदार के शिक्षा के बिजनेस में लाखों रुपये की मदद की। इन सभी पहलुओं की जांच शुरू हो गई है।

टिन्नू यादव की संपत्ति नहीं दिखती मुख्य किरदार रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू का पुश्तैनी घर स्वर्गद्वार अयोध्या में है। करीब आठ फुट चौड़ा तीन मंजिला मकान खड़ा है। चिड़ियाघर जैसी जालियां लगी हैं। घर देखने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि टिन्नू ने चढ़ावे का पैसा यहां लगाया। टिन्नू का अयोध्या में ही करीब 14 कमरों का हॉस्टल है। मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो निर्माण एजेंसी एलएंडटी को 55 हजार महीने के किराए पर दे रखा था। जब वह लोग खाली करके चले गए तो हॉस्टल में अलग-अलग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र रहते हैं। उनसे किराया वसूला जाता है। टिन्नू की संपत्ति कहीं नहीं दिखती। इनके परिवार के लोगों का कहना है कि मंदिर से जुड़ने से पहले ही टिन्नू ने यह संपत्ति खरीदी थी। दो टेंपों भी चलवाता था। इसका मंदिर के चढ़ावे के पैसों से कोई लेना देना नहीं है।

अनुकल्प मिश्रा ने 40 लाख का घर खरीदा आरोपी अनुकल्प मिश्रा का कौशलपुरी में आलीशान घर है। घर की स्थिति देखकर लगता है कि जल्दी बनवाया गया है। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ समय पहले ही 40 लाख रुपये का खरीदा था। कुछ दिनों पहले भागवत कथा हुई थी। इसमें उसकी भव्यता दिखी थी। आरोप है कि पानी की तरह पैसे बहाए गए।

रमाशंकर के रहन-सहन पर नहीं दिखता पैसों का असर आरोपी मूलरूप से बहराइच निवासी रमाशंकर मिश्रा के पिता एक मंदिर के कमरे में रहते हैं और खुद थोड़ी दूर पर किराए पर रहता है। परिवार और घर की स्थिति बहुत सामान्य है। मंदिर के दो छोटे-छोटे कमरे में परिवार रहता है। पिता मंदिर में कीर्तन करते हैं। इनके रहन सहन पर पैसों का असर नहीं दिखता। घर में मौजूद बहन और भाभी ने बताया कि रमाशंकर यहां कम ही आता था। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं संपत्ति तो पैसा नहीं फंसाया है।

किराए पर करुणेश का परिवार, लवकुश में आया बदलाव खंडासा थाने के जयराजपुर के करुणेश पांडेय का परिवार फैजाबाद में किराए पर रहता है। पुलिस इनकी भी संपत्ति का पता लगा रही है। आरोपी लवकुश मिश्रा मूलरूप से सूजागंज फगौली ठकुरान निवासी लवकुश मिश्रा का पैतृक आवास तो सामान्य है लेकिन उसका रहन-सहन बदल गया था।

आरोपियों के लग्जरी शौक और गाड़ियां औसत से सामान्य परिवारों के इन युवाओं का कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया था। रहन-सहन, पहनावा और बेहिसाब खर्च से संदेह गहरा गया था। सभी आरोपी लक्जरी गाड़ियों से चलने लगे थे। यहां से भी संदेह गहराने लगा था। आसपास के लोग चर्चा करने लगे थे कि लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। अब चढ़ावे की चोरी पकड़ी गई तो बंद आवाजें उठने लगीं।