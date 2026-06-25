संजय सिंह ने SIT को चंपत राय के जिन 11 जमीन सौदे की लिस्ट दी, उसमें मुनाफे का कितना खेल?

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी को जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए हैं। संजय सिंह ने उन 11 जमीनों के कागजात सौंपे हैं, जिन्हें पहले सस्ते में खरीदा गया फिर चंपत राय ने मंदिर के लिए महंगी दरों पर खरीद लिया।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को श्रीराम मन्दिर जमीन खरीद घोटाले से जुड़े 11 कागजात एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत को सौंपे हैं। बिंदुवार इनका डिटेल देने के साथ ही करीब 600 पेज के दस्तावेज दिए हैं। आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े लोगों ने पहले सस्ते रेट पर जमीनों को खरीदा और बाद में बहुत महंगे रेट पर राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया। संजय सिंह ने दावा किया कि राम मंदिर के लिए मिले चंदे का इस्तेमाल इस जमीन घोटाले में किया गया है।

चंपत राय ने कौन-कौन सी जमीन कितने में खरीदी कुसुम पाठक हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख 76 हज़ार की जमीन को चंपत राय ने 8 करोड़ में खरीदी। इस खरीद में गवाह के रूप में भाजपा के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का नाम लिखा है।

एक ही दिन में जमीन दो बार बिकी दूसरे और तीसरे दस्तावेज में बताया गया है कि एक ही दिन में एक ही जमीन दो बार बेची गई? 18 मार्च 2021 को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक हरीश पाठक से गाटा संख्या 243, 244, 246 वाली जमीन 2 करोड़ में खरीदी और तुरंत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को 18.5 करोड़ में बेच दी। जमीन खरीदने और बेचने दोनों में गवाह भाजपा के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा थे।

41 लाख की जमीन 2 करोड़ में खरीदी इसी तरह गाटा संख्या 138 को 41 लाख 60 हजार में जगदीश कुमार मिश्रा ने खरीदा और 2 करोड़ में चंपत राय को बेच दिया।

मेयर के भतीजे ने खरीदा और चंपत राय को बेच दिया एक जमीन को भाजपा के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने 21 फरवरी 2021 को महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपये में खरीदा और तीन महीने बाद ही 11 मई 2021 को 20 लाख वाली जमीन को 2.5 करोड़ में चंपत राय को बेच दिया। इसी तरह 14 मई 2020 को दीप नारायण ने गाटा संख्या 36 को सावित्री देवी से दान में लिया था और यही जमीन 20 फरवरी 2021 को चंपत राय को 1 करोड़ में बेच दिया।

92 लाख की जमीन 5 करोड़ में बेची महंत ब्रिज मोहन दास ने गाटा संख्या 82,131,134,132,135 को 92 लाख 50 हजार में खरीदा और चंपत राय को 5 करोड़ 60 लाख में बेच दिया। इसी तरह एक दस्तावेज में कहा है कि 51 लाख 80 हजार की जमीन महंत रघुवर शरण ने चंपत राय ने कितने में खरीदी ये जांच का विषय है। इसी तरह गाटा संख्या 153, 82 वाली जमीन 45 लाख 24 हजार की थी। यशोदा नंदन त्रिपाठी से चंपत राय ने कितने में खरीदी यह जांच का विषय है।

नजूल की जमीन भी खरीद ली संजय सिंह ने एक ऐसे जमीन का भी दस्तावेज जमा किया है जो महंत मुरली दास से चंपत राय ने खरीदी है। यह जमीन 2 करोड़ 92 लाख 86 हजार की थी। इसे चंपत राय ने 23 करोड़ 61 लाख में खरीदी। जबकि SDM द्वारा ये सत्यापित किया गया है कि यह जमीन नजूल की है।

चार लाख बिस्वा वाली जमीन 47 लाख बिस्वा में खरीदी 9 करोड़ की जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से चंपत राय ने 55 करोड़ 47 लाख 31 हजार 800 में खरीदी। उक्त जमीन ट्रस्ट के द्वारा लगभग 47 लाख रुपए प्रति बीसवां में खरीदी गई। उसी स्थान के निकट उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से 4 लाख 40 हजार रुपए बीसवां के रेट से जमीन खरीदी है।