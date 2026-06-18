राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, स्वतंत्र एजेंसी से जांच, CAG से ऑडिट की मांग, 22 को सुनवाई

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दाखिल की गई है। गुरुवार को समय की कमी से इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब सोमवार 22 जून को सुनवाई होगी।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसे लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। याचिका में मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने और चढ़ावे की ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराने की मांग की गई है। फिलहाल समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख लगाई है।

गुरुवार को न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष पीआईएल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। समय की कमी के कारण अदालत इस पर सुनवाई नहीं कर सकी और 22 जून की तारीख दे दी गई है। मोहित अशोक की ओर से दाखिल याचिका में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में आने वाले धन के गबन की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही कैग से पूरे मामले का ऑडिट कराए जाने की भी मांग की गई है।

अखिलेश के ट्वीट के बाद चर्चा में आया मामला राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी का मामला करीब दस दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद चर्चा में आया। इसके बाद यहां लेखा प्रभारी रहे महिपाल सिंह का वीडियो सामने आया तो खलबली मच गई। महिपाल सिंह ने पांच साल से यहां चोरी की बात कही। यह भी आरोप लगाया कि इसकी जानकारी ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और यहां के कर्ताधर्ता गोपाल राव को भी दी थी। इसके बाद भी चोरों पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। महिपाल सिंह को ही वहां से हटा दिया गया था।

पीएमओ ने लिया संज्ञान, सीएम योगी ने बनाई एसआईटी राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में चढ़ावा में चोरी का मामला जब ज्यादा गंभीर हुआ तो पीएमओ ने भी संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी को एक हफ्ते में अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देनी है। 15 दिन में जांच पूरी करनी है। फिलहाल गुरुवार को चौथे दिन भी एसआईटी की जांच जारी रही है गणना में शामिल कर्मचारियों और ट्रस्ट के लोगों से पूछताछ होती रही। पुराने सीसीवीटी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

सांसद संजय सिंह ने चंपत राय समेत अन्य के खिलाफ भेजी तहरीर लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद और पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी इस मामले पर लगातार हमलावर हैं। अब उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर अयोध्या के राम जन्मभूमि थाना अध्यक्ष को भेजकर तत्काल मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस में संजय सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में हुए चढ़ावा चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।