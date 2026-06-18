चढ़ावा में चोरी; रामलला के आभूषणों के रखवाले भी एसआईटी की रडार पर आए, प्रभारी से पूछताछ

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी का दायरा अब आभूषणों की हेराफेरी तक पहुंच गया है। एसआईटी ने आभूषणों की देखभाल करने के प्रभारी से पूछताछ की है।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच में जुटी एसआईटी के रडार पर अब रामलला के आभूषणों की देखभाल करने वाले आ गए हैं। आभूषणों में हेराफेरी के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी के अफसरों ने आभूषणों का लेखा-जोखा रखने वाले रिकार्ड की पड़ताल की और प्रभारी से पूछताछ की है। आभूषणों की तस्वीरों के मिलान में आने वाली खामियों के बारे जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत खातों व अन्य सम्बन्धित विषयों पर ब्योरा भी तलब किया गया है।

चढ़ावा में चोरी के साथ ही आभूषणों में हेराफेरी का भी लगातार आरोप लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि रामलला के सभी आभूषणों का एक रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में सभी आभूषणों की मूल तस्वीरें भी चस्पा की गयी हैं। बताया गया कि विशेष अवसरों पर रामलला के अलंकरण के लिए अलग-अलग आभूषण प्रभारी द्वारा पुजारियों के सुपुर्द किया जाता है। इसके बाद सम्बन्धित आभूषण पुजारी उतारकर प्रभारी को वापस करते हैं। इस लेन-देन के दौरान भी तस्वीरें ली जाती हैं। जांच अधिकारियों ने रजिस्टर में चस्पा मूल तस्वीरों के साथ रखें गये आभूषणों का एक-एक कर मिलान किया।

मूल तस्वीरों और आभूषणों में दिखीं खामियां इस मौके पर कुछ आभूषणों की मूल तस्वीरों और रखे आभूषणों में खामियां दिखाईं दी। इसकी जांच की जा रही है कि कहीं यह खामी किसी हेराफेरी की वजह से है अथवा कोई दूसरी वजह है। इसी छानबीन के दौरान प्रभारी से कई तरह के सवाल जवाब किए गए।

इसके अतिरिक्त दान में आने वाली धातुओं के कलेक्शन की प्रक्रिया के अलावा बैंक के लाकर में धातुओं को जमा कराने और निकाल कर मेल्टिंग व प्रिंटिंग कारपोरेशन की प्रयोगशाला तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भी परखा और पूरे रिकार्ड की गहनता से जांच की।