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चढ़ावा में चोरी; रामलला के आभूषणों के रखवाले भी एसआईटी की रडार पर आए, प्रभारी से पूछताछ

Yogesh Yadav अयोध्या, संवाददाता
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच में जुटी एसआईटी का दायरा अब आभूषणों की हेराफेरी तक पहुंच गया है। एसआईटी ने आभूषणों की देखभाल करने के प्रभारी से पूछताछ की है।

चढ़ावा में चोरी; रामलला के आभूषणों के रखवाले भी एसआईटी की रडार पर आए, प्रभारी से पूछताछ

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जांच में जुटी एसआईटी के रडार पर अब रामलला के आभूषणों की देखभाल करने वाले आ गए हैं। आभूषणों में हेराफेरी के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। एसआईटी के अफसरों ने आभूषणों का लेखा-जोखा रखने वाले रिकार्ड की पड़ताल की और प्रभारी से पूछताछ की है। आभूषणों की तस्वीरों के मिलान में आने वाली खामियों के बारे जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत खातों व अन्य सम्बन्धित विषयों पर ब्योरा भी तलब किया गया है।

चढ़ावा में चोरी के साथ ही आभूषणों में हेराफेरी का भी लगातार आरोप लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि रामलला के सभी आभूषणों का एक रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में सभी आभूषणों की मूल तस्वीरें भी चस्पा की गयी हैं। बताया गया कि विशेष अवसरों पर रामलला के अलंकरण के लिए अलग-अलग आभूषण प्रभारी द्वारा पुजारियों के सुपुर्द किया जाता है। इसके बाद सम्बन्धित आभूषण पुजारी उतारकर प्रभारी को वापस करते हैं। इस लेन-देन के दौरान भी तस्वीरें ली जाती हैं। जांच अधिकारियों ने रजिस्टर में चस्पा मूल तस्वीरों के साथ रखें गये आभूषणों का एक-एक कर मिलान किया।

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मूल तस्वीरों और आभूषणों में दिखीं खामियां

इस मौके पर कुछ आभूषणों की मूल तस्वीरों और रखे आभूषणों में खामियां दिखाईं दी। इसकी जांच की जा रही है कि कहीं यह खामी किसी हेराफेरी की वजह से है अथवा कोई दूसरी वजह है। इसी छानबीन के दौरान प्रभारी से कई तरह के सवाल जवाब किए गए।

इसके अतिरिक्त दान में आने वाली धातुओं के कलेक्शन की प्रक्रिया के अलावा बैंक के लाकर में धातुओं को जमा कराने और निकाल कर मेल्टिंग व प्रिंटिंग कारपोरेशन की प्रयोगशाला तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भी परखा और पूरे रिकार्ड की गहनता से जांच की।

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रसीद और तौल व्यवस्था को जांचा

दानदाताओं को दी जानी वाली रसीद व धातुओं की तौल की व्यवस्था को भी जांचा। राममंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के आरोपों को देखते हुए श्रद्धालुओं द्वारा दान में दी गईं धातुओं के लेने देन की व्यवस्था की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूरे रिकार्ड को खंगाला जा रहा है। यह रिकार्ड 2020-21 से देखा जा रहा है और रजिस्ट्रार में अंकित एक-एक आभूषण की जांच-पड़ताल हो रही है। बैंक के लाकर में मौजूद धातुओं का मिलान करने के अलावा उनकी परख भी कराई जा रही है। वहीं मिंट कारपोरेशन के माध्यम से धातुओं को गलाकर कितना शुद्ध सोना-चांदी निकाला गया है, इसकी भी पड़ताल हो रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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