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राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा, अयोध्या में बार एसोसिएशन का फैसला

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या में वकीलों के संगठन फैजाबाद बार एसोसिएशन ने सर्वसमिति से यह फैसला लिया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा, अयोध्या में बार एसोसिएशन का फैसला

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों की कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन से सर्वसमिति से यह फैसला किया है। बार ने सोमवार को इसे लेकर विशेष बैठक बुलाई और इसे लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बार ने पूरे मामले में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राय को भी दोषी मानते हुए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच कराने और कड़ी नजर रखने के लिए शासन को पत्र भेजने का फैसला किया है।

बैठक को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी न्यायालय में नहीं करेगा। अगर कोई आरोपियों की पैरवी करेगा तो उसे पांच लाख रुपया जुर्माना देना होगा। अगर वह जुर्माना जमा नहीं करेगा तो उसी दिन से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

आरोपियों के खिलाफ पैरवी के लिए टीम

उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष (प्रोसिक्यूशन) की प्रभावी पैरवी के लिए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनके साथ पांच अन्य अधिवक्ताओं की टीम भी गठित की जाएगी, जो आरोपियों के खिलाफ मामले की पैरवी में शामिल रहेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मांग की जाएगी कि आरोपियों के खिलाफ पैरवी में अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए।

इसके अलावा संघ ने मांग उठाई कि श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ धारा 173 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच पूरी होने तक वे अयोध्या छोड़कर न जा सकें।

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चढ़ावा चोरों के खिलाफ वकीलों में दिखा जबरदस्त आक्रोश

बार एसोसिएशन की बैठक के दौरान राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। खासकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और विनोद राव का नाम लेकर उन्हें भी जांच में शामिल करने, गिरफ्तार कर जेल में डालने की मांग जोर-शोर से कई वकीलों ने उठाई। तीनों को तीन दिन के अंदर अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम भी देते हुए कहा गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा।

चोरी ने अयोध्या को किया बदनाम

इससे पहले बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी की घटना से हम सभी आहत हैं। इसने हमारी आस्था पर चोट किया है। अयोध्या को बदनाम किया गया है। कई अधिवक्ताओं ने आरोपियों को कथित तौर पर ''गुपचुप तरीके'' से रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर भी नाराजगी जताई है।

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अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने कहा कि आरोपियों को पहले जनता के बीच ले जाया जाना चाहिए था। अधिवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इस कांड के कारण अयोध्यावासियों की छवि धूमिल हुई है। इनके खिलाफ भी अन्य मामलों की तरह बुलडोजर ऐक्शन होना चाहिए।

गौरतलब कि एसआईटी की जांच और प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे करीब 80 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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