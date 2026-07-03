राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सामने आएंगे नए राज, पुलिस को मिली अविनाश शुक्ला की रिमांड

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार एक आरोपरी अविनाश शुक्ला की पुलिस को रिमांड मिल गई है। ऐसे में चोरी से जुड़े कई राज सामने आने की उम्मीद है। अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा कैश और डॉलर के साथ ही सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए थे।

Ram Mandir Controversy: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में नए राज सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला की पुलिस को रिमांड मिल गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने पूछताछ और माल बरामदगी के लिए 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। विवेचक के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20.39 लाख रुपये से अधिक बरामद हुए थे। इसके अलावा करीब एक हजार यूएस डॉलर भी मिले थे। इसके पास से 170 ग्राम सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए थे। विवेचक की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र में घटना का सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया था। कोर्ट से अनुरोध किया गया कि आरोपी की कस्टडी रिमांड जरूरी है। इसके पास से घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य बरामद किए जाने हैं। चढ़ावे की चोरी के बारे में पूछताछ और माल बरामदगी करनी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उसके संभावित ठिकानों पर भी जांच की जाएगी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली और 24 घंटे की कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया।

जेल में मिली है कई नई जानकारियां पुलिस की रिमांड को लेकर गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अविनाश की रिमांड क्यों जरूरी है। पुलिस ने बताया कि जेल में अविनाश से पूछताछ में अविनाश ने कई जानकारी दी हैं। इसके अलावा इसकी बाइक बरामद करनी है तथा कुछ अन्य पूछताछ की जानी हैं। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर चोरी की रकम, अन्य संभावित बरामदगी और पूरे नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाएगी। माना जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लेकर उसके प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव भी जा सकती है।