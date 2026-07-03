राम मंदिर चढ़ावा चोरी में सामने आएंगे नए राज, पुलिस को मिली अविनाश शुक्ला की रिमांड
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार एक आरोपरी अविनाश शुक्ला की पुलिस को रिमांड मिल गई है। ऐसे में चोरी से जुड़े कई राज सामने आने की उम्मीद है। अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा कैश और डॉलर के साथ ही सोने-चांदी के आभूषण बरामद हुए थे।
Ram Mandir Controversy: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में नए राज सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला की पुलिस को रिमांड मिल गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने पूछताछ और माल बरामदगी के लिए 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। विवेचक के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।
आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20.39 लाख रुपये से अधिक बरामद हुए थे। इसके अलावा करीब एक हजार यूएस डॉलर भी मिले थे। इसके पास से 170 ग्राम सोने-चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए थे। विवेचक की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र में घटना का सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया था। कोर्ट से अनुरोध किया गया कि आरोपी की कस्टडी रिमांड जरूरी है। इसके पास से घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य बरामद किए जाने हैं। चढ़ावे की चोरी के बारे में पूछताछ और माल बरामदगी करनी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर उसके संभावित ठिकानों पर भी जांच की जाएगी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली और 24 घंटे की कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया।
जेल में मिली है कई नई जानकारियां
पुलिस की रिमांड को लेकर गुरुवार को सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अविनाश की रिमांड क्यों जरूरी है। पुलिस ने बताया कि जेल में अविनाश से पूछताछ में अविनाश ने कई जानकारी दी हैं। इसके अलावा इसकी बाइक बरामद करनी है तथा कुछ अन्य पूछताछ की जानी हैं। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर चोरी की रकम, अन्य संभावित बरामदगी और पूरे नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाएगी। माना जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लेकर उसके प्रतापगढ़ स्थित पैतृक गांव भी जा सकती है।
चढ़ावे की चोरी में अविनाश शुक्ला बड़ा किरदार
अविनाश शुक्ला को पुलिस चढ़ावे की चोरी का मुख्य किरदार मान रही है। अविनाश ही वह शख्स है जिसके पास से सबसे ज्यादा रकम और आभूषण मिले हैं। माना जा रहा है कि पुलिस की कस्टडी रिमांड से घटना के संबंध में अन्य खुलासे हो सकते हैं। अविनाश उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी दे सकता है, जो परदे के पीछे से घटना को शह दे रहे थे। दूसरा अन्य आरोपियों की भूमिका और मिलीभगत के बारे में भी नई जानकारी आ सकती है। अविनाश से पूछताछ के बाद कुछ नए नाम जोड़े जा सकते हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की अन्य भूमिका भी साफ हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।