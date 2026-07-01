राम मंदिर चढ़ावा चोरी: गैराज में काम करने वाला लवकुश साल भर में बन गया करोड़पति

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार लवकुश पहले गैराज में काम करता था। नोटों की गिनती में लगाए जाने केबाद देखते ही देखते उसका रहन सहन ही बदल गया। साल भर में ही वह करोड़पति बन गया।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में रोज-रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। गणना में शामिल कर्मचारियों की यहां नियुक्ति के बाद तो जैसे लाटरी ही लग गई थी। यहां पर मात्र 17 हजार की पगार पाने वाला लवकुश मिश्रा श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की गणना में क्या लगाया गया उसके हाथ जैसे खजाने की चाबी लग गई। देखते ही देखते साधारण-सा जीवन जीने वाला युवक करोड़पति बन गया। चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल काट रहा लवकुश मंदिर की सेवा में आने से पहले तक एक गैराज में वाहनों के सीट कवर बनाने का काम करता था। अयोध्या में बन रहे लवकुश के भव्य मकान को देखकर हर कोई स्तब्ध है। जमीन खरीदने से लेकर निर्माण तक में अब तक सत्तर लाख रुपए के आसपास खर्च हो चुके हैं। लवकुश के पैतृक आवास से उपलों में छिपाए गए 16 लाख की बरामदगी भी इलाके में चर्चा का विषय है।

हिन्दुस्तान ने आरोपियों की आर्थिक स्थिति में आए बदलाव की पड़ताल शुरू कर दी है। एक साल पहले तक एक गैराज में काम करने वाले लवकुश मिश्रा ने इसी साल फरवरी में फैजाबाद रोड पर सआदतगंज में पत्नी सुप्रिया के नाम से 1024 वर्गफुट का एक प्लॉट खरीदा। इस प्लॉट की कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पड़ोसियों के मुताबिक 27 या 28 फरवरी को प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मकान का निर्माण इतनी तेजी से चला कि अब तक ग्राउंड तथा फर्स्ट फ्लोर लगभग तैयार हो गया है। वायरिंग और प्लंबरिंग का काम चल रहा था। चढ़ावा चोरी प्रकरण में नाम आने के बाद काम रुक गया। पुलिस की जांच के बाद लवकुश मिश्रा को पूरी कॉलोनी जान गई है। पड़ोसियों के अनुसार प्लाट खरीदने से लेकर रातोंरात इतना बड़ा मकान खड़ा कर देने से शक तो हुआ था लेकिन कोई इतना गिर सकता है यह अनुमान किसी को नहीं था।

साधारण किसान का बेटा है लवकुश लवकुश मिश्रा रुदौली कोतवाली के सूजागंज स्थित फगौली ठकुरान गांव का निवासी है। वह एक सामान्य किसान का बेटा है। खेती भी बहुत ज्यादा नहीं है। पैतृक आवास सामान्य परिवारों जैसा है। बाहर से देखने में लगता है कि लंबे समय से रंगाई पुताई तक नहीं हुई। चढ़ावा की गणना में लगाए जाने से पहले लवकुश एक गैराज में शीट कवर बनाने का काम करता था। बताया जाता है कि वहां भी उसकी 15 हजार से कम पगार थी। पिछले दिनों जब इसके यहां छापेमारी की गई तो करीब 16 लाख रुपये उपले के ढेर से बरामद हुए थे। एक वायरल वीडियो में इसके पिता ने रुपये बरामद होने की बात कबूली थी।

आरोपी साले अनुकल्प ने भी खरीदा मकान व कार पता चला है कि चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अनुकल्प मिश्रा की बहन सुप्रिया की शादी लवकुश के साथ हुई है। अनुकल्प ने ही लवकुश मिश्रा की मंदिर प्रबंधन से सिफारिश कर नौकरी लगवाई थी। रिश्ते में साले बहनोई बड़े पैमाने पर दान के पैसों की हेराफेरी में लग गए। अनुकल्प ने भी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या बाईपास के किनारे कौशलपुरी में लगभग पचास लाख रुपए का मकान खरीदा था। यह भी पुलिस की जांच में सामने आया है। लक्जरी गाड़ी, आलीशान मकान चढ़ावा चोरी की गवाही दे रहे हैं।

टिन्नू यादव के पास 14 कमरे का हॉस्टल टिन्नू यादव का अय़ोध्या में पुश्तैनी घर के अलावा 14 कमरों का हॉस्टल है। खुद बुलेट से चलता है और लग्जरी कार भी है। रमाशंकर मिश्रा ने हाईस्पीड बाइक खरीदी थी। कुछ ने प्लॉट खरीदा है और रिश्तेदारों के बिजनेस में पैसा लगाया है। इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 90 लाख रुपए बरामद किए हैं। आठ आरोपियो में सुभाष को छोड़कर यह रुपये सभी के पास से मिले हैं।