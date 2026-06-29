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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: जांच की जद में बैंक कर्मचारी, एसबीआई की अयोध्या शाखा पहुंची पुलिस

Yogesh Yadav स्वरमिल चंद्रा अयोध्या
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम अब एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या शाखा पर पहुंची है। राम मंदिर पर बैंक के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी थी। ऐसे में उनकी भी भूमिका की जांच हो रही है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: जांच की जद में बैंक कर्मचारी, एसबीआई की अयोध्या शाखा पहुंची पुलिस

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही जांच में तेजी आ चुकी है। रविवार को आरोपियों के यहां एक साथ छापेमारी के बाद सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की अयोध्या शाखा पर पुलिस की टीम पहुंची। बताया जाता है कि गणना में लगाए गए बैंक के कर्मचारियों की भूमिका और गिरफ्तार आरोपियों के बैंक अकाउंट डिटेल को खंगाला जा रहा है।

चढ़ावा चोरी मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए तथ्य सामने आने का दावा किया जा रहा है। एसआईटी और पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फिलहाल बैंककर्मियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बैंक से जुड़े दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। विवेचना आगे बढ़ते ही कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की संभावना है। पुलिस से मिली जानकारियों व तथ्यों को पुष्ट करने में जुटी है। पूरे मामले में नियुक्ति प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था और नकदी की सुरक्षा प्रणाली की भी गहन जांच की जा रही है।

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बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक है राम मंदिर ट्रस्ट

सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का करीब 3500 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा था। वर्तमान में भी एसबीआई के पास करीब 1000 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग 500 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक में करीब 400 करोड़ जमा होने की जानकारी सूत्र दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इतना बड़ा संस्थागत ग्राहक होने के कारण उसकी सिफारिशों को सामान्यतः गंभीरता से लिया जाता है।

नियुक्तियों पर भी जांच का फोकस

बैंक से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मुख्य आरोपियों की नियुक्ति ट्रस्ट की सिफारिश पर हुई थी। एमओयू के बाद सैलरी भी सैनिक सिक्योरिटीज नामक आउटसोर्स एजेंसी से दिलाई जाने लगी। जांच एजेंसियां देख रही हैं कि नियुक्ति और जिम्मेदारियों के निर्धारण की प्रक्रिया में किस स्तर पर निर्णय लिए गए। साथ ही किसकी नियुक्ति तीर्थ क्षेत्र के किस पदाधिकारी की सिफारिश पर हुई इसकी पड़ताल व पुष्टि की जा रही है।

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क्या बैंककर्मियों पर भी आएगी आंच

एसआईटी दो दर्जन से अधिक बैंक कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है। अभी तक प्राथमिक जांच में बैंक कर्मियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने नहीं आई है। हालांकि विवेचना आगे बढ़ने पर प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका की जांच से इनकार नहीं किया जा रहा। अंतिम निष्कर्ष साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।

कुंभ के दौरान बदला था गणना स्थल

तीर्थ क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावा काफी बढ़ गया था। सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से नकदी की गणना तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र के बजाय पुलिस चौकी के समीप बने कक्ष में कराई जाने लगी थी। उस समय तीर्थ क्षेत्र की सिफारिश पर बैंक ने आउटसोर्सिंग कंपनी से कर्मचारियों की संख्या भी उस वक्त बढ़वाई थी।

बैंक की भूमिका कहां से शुरू होती थी।

पहले आउटसोर्स कर्मी मुड़े-तुड़े नोटों को सीधा करते थे। इसके बाद नोटों की बंडलिंग कर रबर लगाई जाती थी। फिर बैंक के स्थायी कर्मचारी मशीन से नोटों की गणना करते थे। गणना के बाद स्लिप लगाई जाती थी। ट्रस्ट और बैंक प्रतिनिधियों के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद नकदी बैंक में जमा कराई जाती थी।

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बड़ा सवाल : चूक कहां हुई?

सूत्रों के अनुसार, गणना कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी का एक्सेस ट्रस्ट के पास था। प्रवेश और निकास के समय तलाशी की व्यवस्था भी ट्रस्ट की निगरानी में रमाशंकर यादव टिन्नू के जरिए संचालित होती थी। जांच में अब यह भी देखा जा रहा है कि यदि कथित रूप से नकदी बाहर निकाली गई, तो सीसीटीवी में इसकी पहचान क्यों नहीं हो सकी। तलाशी के दौरान किसी से नकदी नहीं पकड़ी गई। निगरानी व्यवस्था में किस स्तर पर चूक हुई।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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