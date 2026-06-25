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फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी; अखिलेश बोले- चढ़ावा चोरी FIR से पहले SIT के बहाने सबूत साफ

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। एफआईआर से पहले एसआईटी जांच पर निशाना साधते हुए इसे सबूत साफ मिटाने की कवायद बता दिया है।

फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी; अखिलेश बोले- चढ़ावा चोरी FIR से पहले SIT के बहाने सबूत साफ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गुरुवार को पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें आठ लोगों को नामजद किया गया है। नामजद लोगों में ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस एफआईआर पर ही सवाल उठा दिया है। अखिलेश ने पुरानी कहावत के बहाने भाजपा पर निशाना साधते हुए एफआईआर से पहले एसआईटी की जांच को सबूत मिटाने की कवायद करार दिया है।

अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद अन्य विपक्षी दलों और अयोध्या के साधु संतों ने भी राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे राम भक्तों की तरफ से भी इसे लेकर हमला तेज हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। बिना एफआईआर ही एसआईटी जांच के आदेश पर भी सवाल उठा था। एसआईटी ने जांच शुरू की और एक हफ्ते बाद सोमवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी।

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अब अखिलेश यादव ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद हुई एफआईआर को लेकर आरोप लगाया कि यह सबूत साफ करने का षड्यंत्र है। अखिलेश ने पुरानी कहावत के जरिए एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफ़ी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफ़ी! अर्थात जांच के बाद भी केवल छोटे मुहरों को ही आरोपी बनाकर सजा दी जाएगी। बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा।

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अखिलेश ने आगे लिखा कि जनता कह रही है कि पहले SIT के बहाने सारे सबूत साफ़ कर दिये गये होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद FIR हो रही है। लगता है SIT को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा।

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गौरतलब है कि ट्रस्ट की तहरीर पर ही गुरुवार को आठ लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। विपक्षी नेता और अन्य लोग लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारी चंपत राय, विनोद राव और अनिल मिश्रा पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जबकि एफआईआर में इन लोगों का नाम नहीं है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। गुरुवार को ही उन्होंने चंपत राय के खिलाफ एसआईटी को जमीन घपलेबाजी के सबूत सौंपे हैं।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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