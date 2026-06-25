फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी; अखिलेश बोले- चढ़ावा चोरी FIR से पहले SIT के बहाने सबूत साफ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। एफआईआर से पहले एसआईटी जांच पर निशाना साधते हुए इसे सबूत साफ मिटाने की कवायद बता दिया है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गुरुवार को पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें आठ लोगों को नामजद किया गया है। नामजद लोगों में ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस एफआईआर पर ही सवाल उठा दिया है। अखिलेश ने पुरानी कहावत के बहाने भाजपा पर निशाना साधते हुए एफआईआर से पहले एसआईटी की जांच को सबूत मिटाने की कवायद करार दिया है।

अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद अन्य विपक्षी दलों और अयोध्या के साधु संतों ने भी राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे राम भक्तों की तरफ से भी इसे लेकर हमला तेज हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच का आदेश दिया। बिना एफआईआर ही एसआईटी जांच के आदेश पर भी सवाल उठा था। एसआईटी ने जांच शुरू की और एक हफ्ते बाद सोमवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी।

अब अखिलेश यादव ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद हुई एफआईआर को लेकर आरोप लगाया कि यह सबूत साफ करने का षड्यंत्र है। अखिलेश ने पुरानी कहावत के जरिए एक्स पर लिखा कि भाजपा राज में नाइंसाफ़ी की दिखेगी ये झांकी, फुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफ़ी! अर्थात जांच के बाद भी केवल छोटे मुहरों को ही आरोपी बनाकर सजा दी जाएगी। बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा।

अखिलेश ने आगे लिखा कि जनता कह रही है कि पहले SIT के बहाने सारे सबूत साफ़ कर दिये गये होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है, उसके बाद FIR हो रही है। लगता है SIT को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी, मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा।