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राम मंदिर में नौकरशाही का दखल मंजूर नहीं, सीईओ की नियुक्ति से पहले ही संतों की हुंकार

Yogesh Yadav कमलाकान्त सुन्दरम अयोध्या
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Ram Mandir Controversy: राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति से पहले ही संतों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष और मणिराम छावनी पीठाधीश्वर महंत नृत्यगोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में रविवार को नौकरशाही की दखल के खिलाफ ध्वनि मत से विरोध का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है।

राम मंदिर में नौकरशाही का दखल मंजूर नहीं, सीईओ की नियुक्ति से पहले ही संतों की हुंकार

Ram Mandir Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग तेज होने के साथ ही सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) की नियुक्ति की मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन और ट्रस्ट के पदेन सदस्य नृपेन्द्र मिश्र ने हिमायत की है। उनके इस सुझाव को संत समाज ने अस्वीकार्य कर दिया है। रविवार को ध्वनि मत से विरोध का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष और मणिराम छावनी पीठाधीश्वर महंत नृत्यगोपाल दास के 88वें जन्मोत्सव समारोह के अंतिम दिन देश भर से आए संतों के बीच यह प्रस्ताव रामकथा के व्यास पीठ से मुख्य वक्ता और आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने रखा था।

हनुमत निवास महंत मिथिलेश नंदिनी शरण ने प्रश्न खड़ा किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और ब्यूरोक्रेट्स उसे चलाएंगे? अयोध्या संतों की है, श्रद्धालुओं की है और सनातन धर्मावलंबियों की है। राम मंदिर की व्यवस्था संत परम्परा के अनुसार ही हो। उन्होंने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अधिष्ठान यदि कोई है तो ब्यूरोक्रेसी ही है।

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नियामक संस्था के रूप में सम्बोधित करते हुए आग्रह किया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पुनर्गठन जरूरी है तो अवश्य करिए। ट्रस्ट में सभी वर्गों के मान्य और प्रमाणिक लोगों को शामिल करिए। संतों को नेतृत्व दीजिए। व्यवस्थाओं को सुधारिए, त्रुटियों को दूर करिए लेकिन राम मंदिर को सत्ता का उपनिवेश मत बनाइए। राम मंदिर आस्था का केंद्र है। उसे आस्था का केंद्र बने रहने दीजिए। राम मंदिर अतुलनीय है।

राम ने राक्षस को मारा पर राज्य उसके ही वंश विभीषण को सौंपा

आचार्य प्रवर ने कहा कि सरकारों को देवस्व और ब्रह्मस्व के अपहरण के पाप से बचना चाहिए। उन्होंने भगवान की लीला का आश्रय लेते हुए कहा कि भगवान राम ने राक्षस को मारा तो राक्षस वंश के विभीषण को ही राज्य सौंपा था। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था तभी उन्नति कर सकती है, जब उसमें शामिल लोग संस्था के प्रति निष्ठावान हो।

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उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स धर्म के प्रति निष्ठावान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से व्यवस्था का चरित्र ही नष्ट हो जाएगा और टर्न ओवर का सेट अप तैयार हो सकता है। उन्होंने संतों से आग्रह पूर्वक चिंतन की अपील की। उनकी इस अपील पर संत समाज ने ध्वनि से उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया।

चंपत राय के इस्तीफे का तरीका समझ से परे

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे को लेकर रविवार को अयोध्या के संत समाज में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा। संतों और स्थानीय लोगों के बीच इस्तीफा देने के तरीके को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए।

ऐसे उठ रहे शक:संतों का कहना था कि चंपत राय के इस्तीफे का तरीका सामान्य प्रक्रिया से अलग दिखाई देता है। उनका तर्क था कि चंपत राय स्वयं सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। उनका अपना एक्स और फेसबुक अकाउंट है। ऐसे में यदि वे इस्तीफा देते, तो एक संक्षिप्त संदेश के माध्यम से रामभक्तों और आम लोगों को जानकारी दे सकते थे। यह भी कहा जा रहा है कि हाईकमान के निर्देश मिलते ही जल्दी ही चंपत राय सफाई के साथ सभी के सामने आएंगे।

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इस्तीफा अध्यक्ष के बजाय कोषाध्यक्ष को क्यों सौंपा

संत समाज के बीच यह चर्चा भी रही कि यदि इस्तीफा देना था तो उसे व्यक्तिगत रूप से ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास को सौंपा जाना चाहिए था। महंत नृत्य गोपाल की ओर से ही इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। वहीं, संत समाज में यह सवाल भी उठाया गया कि किसी ट्रस्ट का महासचिव इस्तीफा देता है तो वह कोषाध्यक्ष को क्यों देगा।

सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष को ही संबोधित किया जाना चाहिए। इन तमाम सवालों के बीच अयोध्या में ट्रस्ट के भीतर चल रहे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब वस्तुस्थिति 11 जुलाई की बैठक में ही सामने आएगा।

मंदिर ट्रस्ट में होंगे बड़े बदलाव होने के संकेत

ट्रस्ट के कामकाज में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। 11 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में संगठनात्मक ढांचे में बड़े परिवर्तन पर फैसला हो सकता है। बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफों पर भी अंतिम निर्णय की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सचिव और सीईओ जैसे नए पद सृजित किए जा सकते हैं। बैंकिंग, वित्त, प्रबंधन और आईटी क्षेत्र के अनुभवी पेशेवर लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है। ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में भी बदलाव प्रस्तावित है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था की समीक्षा कर कई व्यवस्थाओं को सीधे ट्रस्ट के नियंत्रण में ले सकते है।

करणी सेना ने नृपेंद्र पर उठाए सवाल

वहीं, चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच मंदिर निर्माण में अनियमितता के आरोप लगने लगे हैं। अब इसे लेकर राममंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और इस मामले में विपक्ष की भूमिका की वजह से चर्चा में रहने वाले पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र को सीधे कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। करणी सेना ने नृपेंद्र मिश्र और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों पर तीखा हमला बोला है।

करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब राजस्थान के भरतपुर समेत अन्य स्थानों से पत्थर लाए गए थे। अन्य स्थानों से बिल्डिंग मैटीरियल आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि निर्माण कार्य में भी कोई बड़ा घोटाला हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को जांच के दायरे से बाहर क्यों रखा जाए। लापरवाही में वो कैसे बच जाएंगे।

सिविल लांइस में प्रेसवार्ता के दौरान सूरज ने कहा, नृपेंद्र मिश्र ने खुद कहा है कि मंदिर में चोरी नहीं डाका पड़ा है तो निर्माण समिति अध्यक्ष कैसे बच सकता है। यदि वह सीईओ बनेगा तो फिर यह देश और अयोध्या दोनों का दुर्भाग्य होगा। रामलला को भी सोचना होगा कि कैसे लोगों को मेरा रखवाली को बिठा दिया। करणी सेना ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय , ट्रस्ट सदस्य डा अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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