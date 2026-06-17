चढ़ावा में चोरी तो हुई है, ऊंगली ट्रस्ट ही नहीं सरकार की तरफ, अब खुलकर बोले बृजभूषण शरण सिंह
राम मंदिर चढ़ावा में चोरी पर पहले कुछ भी बोलने से इनकार करने वाले बाहुबली पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब खुलकर बोले हैं। कहा कि चंदा में चोरी में कुछ को सच्चाई है। कहा कि ऊंगली केवल ट्रस्ट की तरफ नहीं सरकार की तरफ उठ रही है।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी को लेकर अब भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। चढ़ावा में चोरी का मामला जब सामने आया था तो बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। कहा था कि कुछ बोलेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। अब बुधवार को बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चंदा चोरी में सच्चाई है। बिना आग के धुंआ नहीं उठता है। चोरी का धुंआ उठा है तो इससे झटका लगा है। यह झटका विनय कटियार या बृजभूषण ने नहीं दिया है। जब चोरी का आरोप अयोध्या के राम भक्त लगा रहे हैं तो सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। ऊंगली केवल ट्रस्ट की तरफ नहीं उठ रही है। यह ऊंगली प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी, दोनों सरकारों की तरफ उठ रही है। हालांकि बृजभूषण ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को इस मामले में क्लीन चिट भी दी।
नवाबगंज स्थित अपने आवास पर बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में ही मेरा छात्र जीवन बीता है। आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहा हूं। आडवाणी जी यहां आते थे तो उनकी गाड़ी तक चलाने का मुझे मौका मिला है। कारसेवकों पर गोली चलने से दो महीने पहले मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। ढांचा गिराए जाने में पर 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें सबसे पहली गिरफ्तारी मेरी हुई थी। विनय कटियार उस समय राम मंदिर आंदोलन के हीरो की तरह थे। वह पिछड़े वर्ग के होने के कारण मंदिर आंदोलन के सभी नेताओं के चहेते थे।
राम भक्त संतोष दुबे के कई प्रश्न जायज
बृजभूषण ने कहा कि आंदोलन से जुड़े राम भक्त संतोष दुबे के कई प्रश्न जायज हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कुछ न कुछ सच्चाई है। यह अब ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी ऊंगली अब प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ उठ रही है। बहुत जल्द देश की जनता के सामने सच्चाई आ जाएगी।
अयोध्या क्यों हारी बीजेपी
कहा कि इस कांड से बहुत झटका लगा है लेकिन यह झटका विनय कटियार या बृजभूषण ने नहीं लगाया है। यह झटका ट्रस्ट के लोगों ने लगाया है। कहा कि पहले दिन मैंने कहा था कि बोलूंगा तो नुकसान में आ जाऊंगा। इस पर कुछ लोगों ने व्यंग भी कसा कि बृजभूषण डरपोक है। अब तो गेंद सरकार के पाले में है। अयोध्या में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। सवाल किया कि लोकसभा चुनाव में आखिर अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी। इसकी विवेचना कभी होगी?
अयोध्या को कैदखाना बना दिया था
कहा कि कोई मेरे पास आए तो हम बताएं कि अयोध्या और अयोध्या के आसपास की सीटें क्यों हारे। अयोध्या को कैदखाना बनाकर रख दिया गया था। हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। संतों से गृहस्थों का मिलना जुलना तक बंद हो गया था। काफी विरोध के बाद कुछ बैरियर खुले हैं। रास्तों पर दीवारें बना दी गई थीं। आखिर क्यों यह सब किया गया था।
नृपेंद्र मिश्रा को क्लीन चिट
कहा कि जिस तरीके से दस्तावेज पेश किया जा रहा है उस तरीके से अयोध्या में और भी बहुत कुछ हुआ है। उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि अयोध्या में जो हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। मैं नृपेंद्र मिश्रा को पूरी तरीके से निर्दोष मानता हूं। यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और ठोस कदम उठाएगी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।