राम के नाम पर पहले सत्ता में आए, अब दान भी लूट लिया, राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर चंद्रशेखर का भाजपा पर निशाना
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर लोगों की आस्था से जुटाए गए धन में अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। मामले में छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है।
Chandrashekhar Azad: आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को रामनगर हिंसा प्रकरण में सुनवाई के सिलसिले में एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में पेश होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर निर्माण से जुड़े दान चोरी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, राम के नाम पर पहले सत्ता हासिल कर ली। अब राम मंदिर का दान भी लूट लिया।
सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि भगवान श्री राम के नाम पर लोगों की आस्था से जुटाए गए धन में अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। मामले में छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। यदि उच्च स्तर के अधिकारियों या अन्य जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं हैं। सांसद ने कहा कि बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया जाना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि यदि इतनी बड़ी राशि का मामला है तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जरूरी है।
30 जून को फिर उत्तराखंड जाएंगे, पंचायत में धमकियां देने का लगाया आरोप
उत्तराखंड में अपने हालिया दौरे का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया गया। वह केवल लोगों की समस्याएं सुनना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहता है। चंद्रशेखर ने दावा किया कि उत्तराखंड में एक पंचायत के दौरान सार्वजनिक रूप से हिंसक धमकियां दी गईं। इस तरह की घटनाएं कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती हैं। लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि को लोगों से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि वह 30 जून को एक बार फिर उत्तराखंड जाएंगे।
चंद्रशेखर समेत आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए
महानगर से सटे गांव रामनगर में हुई हिंसा के मामले में अपर सत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें नगीना सांसद चंद्रशेखर समेत आठ आरोपी पेश हुए। इस दौरान करीब 45 मिनट तक अदालत में सांसद चंद्रशेखर मौजूद रहे। उन्होंने गैर जमानती वारंट रिकॉल कराए। अदालत में चार्ज फ्रेम की कार्रवाई भी की। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव रामनगर मई 2017 में जातीय हिंसा फैल गई थी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कई पत्रकारों की बाइकों और अन्य लोगों की कारों को भी फूंक दिया गया था।
पेश नहीं होने पर कोर्ट ने जारी किए थे गैर जमानती वारंट
विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सुनवाई में छह आरोपी अदालत में नियमित पेश हो रहे थे, जबकि सांसद चंद्रशेखर, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी, राजन अदालत में पेश नहीं हुए थे, इस पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। छह जून को मामले की सुनवाई हुई थी। सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने अगली तारीख नौ जुलाई की दी है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।