100 करोड़ की लागत से बनेगा रामकथा म्यूजियम, जानिए क्या-क्या होगा खास

अयोध्या में 100 करोड़ की लागत से रामकथा म्यूजियम का निर्माण होगा। इसके साथ संग्रहालय में भगवान श्रीराम के वनगमन से जुड़ी देश की प्रमुख नदियों को प्रदर्शित करने का निर्णय भी लिया गया। इसकी शुरुआत सरयू नदी से होगी और समापन गुप्तार घाट पर केंद्रित होगा।

Ram Mandir Ayodhya: राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन रविवार को समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने दो दिवसीय बैठक की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक दो चरणों में संपन्न हुई और इसमें राम कथा संग्रहालय के कई महत्वपूर्ण विषयों को अंतिम रूप से तय कर दिया गया है। राम कथा संग्रहालय के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

इसके साथ संग्रहालय में भगवान श्रीराम के वनगमन से जुड़ी देश की प्रमुख नदियों को प्रदर्शित करने का निर्णय भी लिया गया। इसकी शुरुआत सरयू नदी से होगी और समापन गुप्तार घाट पर केंद्रित होगा। तीसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में हुई। इस दौरान निर्माण एजेंसियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी उनसे भेंट की और भावी हालात पर चर्चा की।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदेन सदस्य नृपेन्द्र मिश्र का कहना है कि राम मंदिर निर्माण की कुल लागत 1600 से 1800 करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान जताया गया था। राम कथा संग्रहालय पर लगभग 100 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की चर्चाओं को नकारते हुए कहा कि मंदिर में दर्शनार्थियों की कमी नहीं है। लोग आस्था के साथ दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं से लगातार संवाद में उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि बैठक में संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी गई है तथा श्रद्धालुओं/विजिटर्स को मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीईओ ट्रस्ट की सहमति से रखेंगे स्टाफ राम मंदिर में नियुक्ति को लेकर सीईओ ही नहीं उनका स्टाफ भी ट्रस्ट की इजाजत से ही रखा जाएगा। नृपेन्द्र मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक प्रस्तावित है। इसमें मंदिर के लिए सीईओ की नियुक्ति, समितियों और उपसमितियों के भविष्य जैसे विषयों पर ट्रस्ट अंतिम निर्णय लेगा। पूर्व आईएएस ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर ट्रस्ट के पदेन सदस्यों को मतदान (वोटिंग) का अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि सीईओ की नियुक्ति होती है तो वह उसका स्टाफ ट्रस्ट की निगरानी में नियुक्त किया जाएगा।