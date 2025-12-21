राम जी, मैं भूत हूं...बुजुर्ग महिला की बात सुनकर हैरान हो गए अरुण गोविल, डीएम को किया फोन

संक्षेप: यूपी में वृद्धा पेंशन की पात्र एक बुजुर्ग महिला को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। दरअसल, हापुड़ जिले की रहने वाली बुजुर्ग सांसद अरुण गोविल के पास पहुंची। वृद्धा ने सांसद से कहा कि रामजी मैं भूत हूं।

सरकार की जनकल्याणकारी वृद्धा पेंशन योजना महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण वृद्धा पेंशन की पात्र एक बुजुर्ग महिला को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। दरअसल, हापुड़ जिले के ग्राम पंचायत धनौरा की रहने वाली 73 वर्षीय कुसुम त्यागी शनिवार को मेरठ-हापुड़ सांसद अरुण गोविल के पास पहुंची। वृद्धा ने सांसद से कहा कि रामजी मैं भूत हूं। इस पर सांसद सहम गए और कहा कि क्या मतलब है। तब महिला ने सांसद से अपना दर्द बयां किया।

73 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुसुम त्यागी ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2019 में अपना वृद्धा पेंशन में पंजीकृत कराया था, तब से उनके वृद्धा पेंशन मिल रही है। इस पेंशन से उनका पोषण हो रहा है, लेकिन कुछ समय से अधिकारियों ने बिना सत्यापन के ही उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया। पोर्टल पर भी महिला को मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दी। पेंशन न मिल पाने के कारण वह अधिकारियों के चक्कर लगाकर अपना जिंदा होने का सबूत दे रही है। पेंशन के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है।

इस पर सांसद ने तत्काल ही डीएम को फोन मिलाया और कहा कि मेरे पास एक जिंदा भूत है। इसके बाद सांसद ने महिला का पूरा वाक्या डीएम को सुनाते हुए महिला की समस्या का तत्काल समाधान करने को कहा। जिसपर डीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर महिला वापस लौटी। महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में भी एसडीएम सदर से वृद्धा पेंशन शुरू कराने की मांग की।