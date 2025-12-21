Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRam ji I am a ghost Arun Govil was shocked to hear the elderly woman words called the DM
राम जी, मैं भूत हूं...बुजुर्ग महिला की बात सुनकर हैरान हो गए अरुण गोविल, डीएम को किया फोन

राम जी, मैं भूत हूं...बुजुर्ग महिला की बात सुनकर हैरान हो गए अरुण गोविल, डीएम को किया फोन

संक्षेप:

यूपी में वृद्धा पेंशन की पात्र एक बुजुर्ग महिला को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। दरअसल, हापुड़ जिले की रहने वाली बुजुर्ग सांसद अरुण गोविल के पास पहुंची। वृद्धा ने सांसद से कहा कि रामजी मैं भूत हूं।

Dec 21, 2025 12:03 pm ISTPawan Kumar Sharma प्रशांत त्यागी, हापुड़
share Share
Follow Us on

सरकार की जनकल्याणकारी वृद्धा पेंशन योजना महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण वृद्धा पेंशन की पात्र एक बुजुर्ग महिला को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। दरअसल, हापुड़ जिले के ग्राम पंचायत धनौरा की रहने वाली 73 वर्षीय कुसुम त्यागी शनिवार को मेरठ-हापुड़ सांसद अरुण गोविल के पास पहुंची। वृद्धा ने सांसद से कहा कि रामजी मैं भूत हूं। इस पर सांसद सहम गए और कहा कि क्या मतलब है। तब महिला ने सांसद से अपना दर्द बयां किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

73 वर्षीय बुजुर्ग महिला कुसुम त्यागी ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2019 में अपना वृद्धा पेंशन में पंजीकृत कराया था, तब से उनके वृद्धा पेंशन मिल रही है। इस पेंशन से उनका पोषण हो रहा है, लेकिन कुछ समय से अधिकारियों ने बिना सत्यापन के ही उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया। पोर्टल पर भी महिला को मृत घोषित कर पेंशन बंद कर दी। पेंशन न मिल पाने के कारण वह अधिकारियों के चक्कर लगाकर अपना जिंदा होने का सबूत दे रही है। पेंशन के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है।

इस पर सांसद ने तत्काल ही डीएम को फोन मिलाया और कहा कि मेरे पास एक जिंदा भूत है। इसके बाद सांसद ने महिला का पूरा वाक्या डीएम को सुनाते हुए महिला की समस्या का तत्काल समाधान करने को कहा। जिसपर डीएम ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर महिला वापस लौटी। महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में भी एसडीएम सदर से वृद्धा पेंशन शुरू कराने की मांग की।

ये भी पढ़ें:दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज, घर में घुसकर की थी लूटपाट

किसान ने शस्त्र लाइसेंस के सत्यापन न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी

उधर, वझीलपुर के रहने वाले किसान ज्ञानेन्द्र त्यागी ने सांसद अरुण गोविल से मुलाकात की। उन्होंने सांसद से शिकायत करते हुए कहा कि उनके पुत्र की शस्त्र लाइसेंस की फाइल चल रही है। एक फाइल डीएम ऑफिस पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी फाइल को थाना हापुड़ देहात के एसओ सत्यापन कर आगे नहीं बढ़ा रहे है। कई बार कहने के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा अपमानित किया जाता है। उन्होंने समस्या का समाधान न होने पर डीएम ऑफिस में आत्मदाह करने की चेतावनी दी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Hapur News Hapur Latest News Arun Govil अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |