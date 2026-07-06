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राम मंदिर को मिले दान का ट्रस्ट ने दिया हिसाब, कहा-यहां खर्च हुए 2761 करोड़; बाकी बैंक के पास

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तान
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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया कि राम मंदिर को कितना दान मिला और उसे कहां खर्च किया गया। इसके साथ राम मंदिर से कीमती चीजों के गायब होने की खबरों को भी अफवाह बताया गया। ट्रस्ट ने कहा कि ऐसी 2926 वस्तुओं का पूरा विवरण उपलब्ध है।

राम मंदिर को मिले दान का ट्रस्ट ने दिया हिसाब, कहा-यहां खर्च हुए 2761 करोड़; बाकी बैंक के पास

Ram Mandir Controversy : अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान चोरी को लेकर मचे बवाल के बीच सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद जारी एक विज्ञप्ति में ट्रस्ट ने दान में मिली रकम और उसे खर्च किए जाने का विस्तार से ब्योरा दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र (ट्रस्ट) ने बताया कि निधि योगदान अभियान और कार्पस दान के जरिए कुल 3,264 करोड़ रुपए मिले थे। इनमें से 2,370 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल निर्माण और पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के लिए किया गया। राम मंदिर की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2026 तक कुल 582 करोड़ रुपए का दान मिला जिसमें से 391 करोड़ रुपए परिचालन व्यय (operating expenses) के रूप मं खर्च हुए। बाकी धनराशि बैंक खातों में उपलब्ध है। ट्रस्ट ने इस तरह कुल 2761 करोड़ रुपए खर्च के बारे में जानकारी दी है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि कैश के अलावा कई श्रद्धालुओं ने रामलला को कीमती वस्तुएं भी भेंट कीं। ऐसे कुल 2926 दान प्राप्त हुए हैं। इन सभी का पूरा विवरण, प्राप्ति तिथि सहित एक रजिस्टर में दर्ज किया गया है और एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाता है। जो भक्त अपने दान के उपयोग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ट्रस्ट के अधिकारी से समय लेकर अयोध्या आएं और स्वयं सत्यापन कर लें।

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ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्र के इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया। न्यास के कोषाध्यक्ष गोविन्द देव गिरि ने कहा कि चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में अनियमितता से ट्रस्टी आहत और चिंतित हैं और इस दुर्भाग्यकारी प्रकरण पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि एसआईटी की शुरुआती जांच में आठ लोगों के नाम आए जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत मिले उनके खिलाफ ट्रस्ट ने मुकदमा दर्ज कराया और गिरफ्तारियां भी हुईं। अब पूरा मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ट्रस्ट का स्पष्ट मत है कि जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत कठोरतम दंड मिलना चाहिए। एसआईटी का कार्यक्षेत्र सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सुझाव देना भी है कि ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में क्या आवश्यक सुधार किए जाने चाहिए जिससे व्यवस्था और अधिक सुदृढ़, मजबूत और पारदर्शी हो सके।

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विज्ञप्ति में कहा गया है एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्र ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफों को सोमवार की बैठक में विचार के लिए रखा गया था। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच और नैतिक आधार पर दिए गए दोनों के इस्तीफों को स्वीकार कर लिया है। साथ ही ट्रस्ट ने गोपाल नागरकोटे को विशेष आमंत्रितों की सूची से हटाने का भी निर्णय लिया है। ट्रस्ट का मानना ​​है कि कानूनी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। तब तक किसी पर भी दोषारोपण करना सही नहीं है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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