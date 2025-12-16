Hindustan Hindi News
राम मंदिर आंदोलन के योद्धा रामविलास वेदांती को सरयू में दी जल समाधि, योगी ने दी श्रद्धांजलि

राम मंदिर आंदोलन के योद्धा रामविलास वेदांती को सरयू में दी जल समाधि, योगी ने दी श्रद्धांजलि

संक्षेप:

राम मंदिर आंदोलन के योद्धा को मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धांजलि दी। हिंदू धाम में दर्शनार्थ रखें डा वेदांती के पार्थिव शरीर पर संतों के साथ मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उनकी शोभायात्रा अपराह्न एक बजे शुरू हुई। मणिराम छावनी, दिसंबर अखण्ड व हनुमानगढ़ी व कनक भवन होकर सरयू तट पहुंची।

Dec 16, 2025 02:10 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, अयोध्या
अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के योद्धा राम विलास वेदांती की आज अंतिम यात्रा शहर में शोभायात्रा की तरह निकाली गई। इसके बाद उन्हें सरयू में जल समाधि दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वशिष्ठ भवन पीठाधीश्वर व पूर्व सांसद डा रामविलास दास वेदांती की हिंदू धाम वासुदेव घाट से निकली शोभायात्रा नगर भ्रमण करते हुए सरयू तट पहुंची। यहां उन्हें जल समाधि देकर नम आंखों से विदाई दी गई। इसके पहले अपराह्न 12. 50 बजे हिंदू धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डा वेदांती को नमन कर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

उधर पूर्वाह्न दस बजे निर्धारित शोभायात्रा मुख्यमंत्री योगी के विलंब से आने के कारण विलंबित हो गई। कुहासे के कारण उनका विमान लखनऊ से दोपहर 12बजे उड़ान भरा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजकीय विमान से पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद लल्लू सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, विधायक वेदप्रकाश गुप्ता, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महंत धर्म दास, महंत संजय दास, लक्ष्मण किला नींव महंत मैथिली रमण, मणिराम छावनी महंत कमलनयन दास,शरण, श्रीराम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, नुमत निवास महंत मिथिलेश नंदिनी शरण, डा सुनीता शास्त्री, जगद्गुरु राम दिनेशाचार्य, दिगम्बर अखाड़ा महंत राम-लखन दास, विहिप के भोलेन्द्र सिंह, शरद शर्मा, भाजपा कमलेश श्रीवास्तव,शक्ति सिंह आदि मौजूद रहे।

राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व नेता रामविलास वेदांती का सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वेदांती 10 दिसंबर को रामकथा के लिए रीवा गए थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि उनका दो दिनों से इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि रविवार शाम को रीवा के अस्पताल में वेदांती को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें एयर एम्बुलेंस से भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईएमएस) ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन घने कोहरे के कारण विमान रीवा में लैंड नहीं कर सका। कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Ayodhya News Up News UP Top News अन्य..
