अखिलेश के अयोध्या दौरे से योगी के पेट में दर्द क्यों हो रहा? रामगोपाल यादव का पलटवार

अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश के राम मंदिर जाने से योगी आदित्यनाथ को आखिर क्या परेशानी है?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने से योगी आदित्यनाथ को आखिर क्या परेशानी है?

अयोध्या में राम मंदिर के अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे पर CM योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर समाजवादी पार्टी के MP राम गोपाल यादव ने कहा, 'मंदिर हर उस व्यक्ति के लिए आस्था का विषय है जो धर्म में विश्वास करता है। योगी जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कण-कण में बसते हैं। मंदिर तो बस एक प्रतीक है जहां लोग अपनी आस्था जताने जाते हैं। अगर अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं, तो योगी जी ऐतराज क्यों है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं और संतों पर लाठीचार्ज कराया, उन्हें माफी मांगने के बाद ही यहां आना चाहिए। सीएम ने कहा, 'जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, संतों पर लाठीचार्ज कराया और अयोध्या की उपेक्षा की, उन्हें अपने किए की माफी राम भक्तों और संतों से मांगने के बाद ही इस पवित्र नगरी में आना चाहिए।'

हिंदू जनाधार खिसकने पर अखिलेश को याद आए राम इससे पहले प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं राज्यसभा सांसद धर्मपाल सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के परिवार सहित अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने की घोषणा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हिंदू जनाधार खिसकने लगा है तो अखिलेश यादव को राम मंदिर और भगवान राम याद आने लगे हैं। शनिवार को आंवला स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान धर्मपाल सिंह ने कहा कि दीपावली केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है। अयोध्या को दीपों से सजाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु राममंदिर की भव्यता देखने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलवाई गई थीं। अब अखिलेश परिवार सहित राम मंदिर दर्शन की बात कर रहे हैं। हालांकि, अयोध्या आने पर वह उनका हृदय से स्वागत करेंगे।

मथुरा-काशी की तारीख भी घोषित करिए: राजभर वहीं सुभासपा अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स हैंडल पर कहा कि क्या अब महसूस हो रहा है कि चुनाव बेहद करीब आ गए हैं? देर से ही सही सद्बुद्धि तो आई। अब लगे हाथ मथुरा और काशी की तारीखों की भी घोषणा कर दीजिए।