पप्पू यादव के नाटक से सपा ने बनाई दूरी, राम गोपाल बोले- मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं

संसद परिसर में पप्पू यादव के भगवा कपड़े पहनकर चंदा चोरी का नुक्कड़ नाटक पर राम गोपाल यादव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि राम मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं है। वह गलत चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।

संसद परिसर में पप्पू यादव के नाटक पर राम गोपाल यादव ने कहा है कि वह गलत था। मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं है

UP News: संसद परिसर में पप्पू यादव द्वारा भगवा कपड़े पहनकर नुक्कड़ नाटक पर सपा सांसद राम गोपाल यादव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'वह गलत था, क्योंकि राम मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं है। वो गलत चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सदन में उठाएंगे। ये गंभीर मामला है।'

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है, उससे संतों का कोई वास्ता नहीं है। वह तो बेसिकली गलत चीज थी, यह होना नहीं चाहिए था। एक पत्रकार ने जब सवाल किया कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है तो इस पर राम गोपाल ने कहा कि सपा आगे भी उठाते रहेगी। वहीं, सपा सांसद ने दूसरी पार्टी (कांग्रेस) पर कमेंट करने से इनकार कर दिया।

राम गोपाल यादव ने कहा, 'जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास। नरेटिव बनाएगी कि किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पर आरोप लगा दिया जाए। इसमें वह एक्सपर्ट हैं। इनका कौन सा स्कूलहै जिसमें ये चीज सिखाई जाती है?'

सपा सांसद ने आगे कहा कि समाधान तो हर चीज का होता है अगर लोग निकालना चाहें तो। अब हम तो राम मंदिर वाले मामले को उठाएंगे क्योंकि ये करोड़ों लोग, ये देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। सारी दुनिया में जहां भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जिन्होंने 90 से लेकर लगातार राम मंदिर को मदद की, निर्माण से लेकर सब में पैसा दिया,सोना-चांदी दी। उन सबको ठेस पहुंची है। उनकी आस्था को धक्का लगा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको हम किसी के साथ जोड़ के नहीं कर सकते।