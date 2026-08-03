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पप्पू यादव के नाटक से सपा ने बनाई दूरी, राम गोपाल बोले- मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं

By Pawan Kumar Sharma
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संसद परिसर में पप्पू यादव के भगवा कपड़े पहनकर चंदा चोरी का नुक्कड़ नाटक पर राम गोपाल यादव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि राम मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं है। वह गलत चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।

Ram Gopal Yadav said on pappu yadav natak
संसद परिसर में पप्पू यादव के नाटक पर राम गोपाल यादव ने कहा है कि वह गलत था। मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं है

UP News: संसद परिसर में पप्पू यादव द्वारा भगवा कपड़े पहनकर नुक्कड़ नाटक पर सपा सांसद राम गोपाल यादव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 'वह गलत था, क्योंकि राम मंदिर में चोरी से संतों का कोई वास्ता नहीं है। वो गलत चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सदन में उठाएंगे। ये गंभीर मामला है।'

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है, उससे संतों का कोई वास्ता नहीं है। वह तो बेसिकली गलत चीज थी, यह होना नहीं चाहिए था। एक पत्रकार ने जब सवाल किया कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है तो इस पर राम गोपाल ने कहा कि सपा आगे भी उठाते रहेगी। वहीं, सपा सांसद ने दूसरी पार्टी (कांग्रेस) पर कमेंट करने से इनकार कर दिया।

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राम गोपाल यादव ने कहा, 'जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास। नरेटिव बनाएगी कि किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पर आरोप लगा दिया जाए। इसमें वह एक्सपर्ट हैं। इनका कौन सा स्कूलहै जिसमें ये चीज सिखाई जाती है?'

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सपा सांसद ने आगे कहा कि समाधान तो हर चीज का होता है अगर लोग निकालना चाहें तो। अब हम तो राम मंदिर वाले मामले को उठाएंगे क्योंकि ये करोड़ों लोग, ये देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। सारी दुनिया में जहां भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जिन्होंने 90 से लेकर लगातार राम मंदिर को मदद की, निर्माण से लेकर सब में पैसा दिया,सोना-चांदी दी। उन सबको ठेस पहुंची है। उनकी आस्था को धक्का लगा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको हम किसी के साथ जोड़ के नहीं कर सकते।

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राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा

उधर, संसद परिसर में विपक्षी दलों के ‘नाटक’ से यहां साधु-संतों में आक्रोश है। उन्होंने इसे संत परंपरा, प्रभु श्रीराम और हिंदू धर्मावंलबियों का उपहास बताया। वाराणसी में पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य की तहरीर पर शनिवार को कोतवाली थाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद पर केस दर्ज किया गया। इससे पूर्व पीठाधीश्वर के नेतृत्व में कई संतों ने डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल से मुलाकात की।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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