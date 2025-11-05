Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRam does not belong to any one person, Congress leader Naseemuddin Siddiqui said I have also studied the Vedas, Shastras
राम किसी एक के नहीं, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन बोले- मैंने भी वेद, शास्त्र और पुराणों का किया है अध्ययन

राम किसी एक के नहीं, कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन बोले- मैंने भी वेद, शास्त्र और पुराणों का किया है अध्ययन

संक्षेप: कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने राम को लेकर बयान दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राम किसी एक के नहीं बल्कि पूरे संसार के हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी वेद, शास्त्र और पुराणों का अध्ययन किया है।

Wed, 5 Nov 2025 09:01 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्रत प्रदेश के बांदा जिले में तिंदवारा गांव स्थित एक सभागार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राम किसी एक के नहीं बल्कि पूरे संसार के हैं। इसी तरह नबी सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है, वह सभी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी वेद, शास्त्र और पुराणों का अध्ययन किया है। बुधवार को यहां आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने शहर काजी व कमेटियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ईद मिलाद-उन-नबी कार्यक्रम के समापन पर आयोजित सम्मान समारोह के दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने बांदा के लिए कृषि विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज जैसे कई विकास कार्य कराएं हैं। प्रदेश भर में कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उन्होंने बढ़-चढ़कर काम किया है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा भी वेद, शास्त्र और पुराणों का अध्ययन किया गया है। यहां हर त्योहार हिन्दू और मुस्लिम एक साथ मिलकर मनाते हैं। गंगा-जमुनी तहजीब की जो मिसाल हमारे जनपद में है, वह समूचे हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगी।

राजनीति का उद्देश्य समाज की सेवा होना चाहिए

नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य समाज की सेवा होना चाहिए, न कि लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटना। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ेपन और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, और इसके विकास के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा।

हमारा देश गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने सिद्दीकी के समाज सेवा और विकास कार्यों की सराहना की। अंत में उन्होंने कहा कि हमारा देश गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल है, इसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। जब क इंसानियत जिंदा है, तब तक भारत एक रहेगा। इस अवसर पर सामाजिक सौहार्द, एकता और धार्मिक सद्भाव का संदेश देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Congress
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |