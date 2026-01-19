Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsrakshak bana bhakshak home guard rapes minor girl after giving her lift in car
रक्षक बना भक्षक, वर्दी वाले ने कार में लिफ्ट देकर नाबालिग लड़की से किया रेप

देवरिया में अवरही मोड़ पर 13 वर्षीय किशोरी खड़ी थी। उसे एक गांव में जाना था। इस बीच होमगार्ड एक कार से आया और लिफ्ट देते हुए कहा कि वह उसके गन्तव्य तक छोड़ देगा। साथ ही अपने को होमगार्ड बताया। जिसके बाद किशोरी उसकी गाड़ी में बैठ गई।

Jan 19, 2026 07:05 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महुआडीह (देवरिया)
यूपी के देवरिया जिले में एक रक्षक ही भक्षक बन गया। यहां एक होमगार्ड ने न सिर्फ अपनी वर्दी को दागदार किया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। कार में लिफ्ट देने के बहाने यूपी 112 में तैनात इस होमगार्ड ने किशोरी का अपहरण किया और तरकुलवा ले जाकर उसके साथ एक कमरे में दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायालय में पीड़िता का बयान और मेडिकल होने के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना दिसंबर महीने की बताई जा रही है।

महुआडीह थाना क्षेत्र के मोहन पट्टी निवासी शंभू पासवान पुत्र राजेंद्र पासवान 10 वर्ष पहले होमगार्ड में भर्ती हुआ। इन दिनों उसकी तैनाती महुआडीह थाना क्षेत्र में यूपी 112 में चालक के पद पर थी। 29 दिसंबर को अवरही मोड़ पर एक 13 वर्षीय किशोरी खड़ी थी। उसे एक गांव में जाना था। इस बीच होमगार्ड एक कार से आया और लिफ्ट देते हुए कहा कि वह उसके गन्तव्य तक छोड़ देगा। साथ ही अपने को होमगार्ड बताया। जिसके बाद किशोरी उसकी गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद आरोपी उसे तरकुलवा स्थित एक कमरे में ले गया और उसके साथ डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। फिर देवरिया रेलवे स्टेशन पर ले जाकर उसे छोड़ दिया।

इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो 31 दिसंबर को वाराणसी रेलवे स्टेशन से किशोरी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल व बयान दर्ज कराया। जिसमें उसने होमगार्ड का नाम बताया। विवेचना में नाम प्रकाश में आते ही पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी।

सोमवार को रामपुर दुल्ह पुलिया के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार राय ने बताया कि 112 पीआरपी होमगार्ड चालक को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
