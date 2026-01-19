रक्षक बना भक्षक, वर्दी वाले ने कार में लिफ्ट देकर नाबालिग लड़की से किया रेप

संक्षेप: देवरिया में अवरही मोड़ पर 13 वर्षीय किशोरी खड़ी थी। उसे एक गांव में जाना था। इस बीच होमगार्ड एक कार से आया और लिफ्ट देते हुए कहा कि वह उसके गन्तव्य तक छोड़ देगा। साथ ही अपने को होमगार्ड बताया। जिसके बाद किशोरी उसकी गाड़ी में बैठ गई।

यूपी के देवरिया जिले में एक रक्षक ही भक्षक बन गया। यहां एक होमगार्ड ने न सिर्फ अपनी वर्दी को दागदार किया बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। कार में लिफ्ट देने के बहाने यूपी 112 में तैनात इस होमगार्ड ने किशोरी का अपहरण किया और तरकुलवा ले जाकर उसके साथ एक कमरे में दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न्यायालय में पीड़िता का बयान और मेडिकल होने के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना दिसंबर महीने की बताई जा रही है।

महुआडीह थाना क्षेत्र के मोहन पट्टी निवासी शंभू पासवान पुत्र राजेंद्र पासवान 10 वर्ष पहले होमगार्ड में भर्ती हुआ। इन दिनों उसकी तैनाती महुआडीह थाना क्षेत्र में यूपी 112 में चालक के पद पर थी। 29 दिसंबर को अवरही मोड़ पर एक 13 वर्षीय किशोरी खड़ी थी। उसे एक गांव में जाना था। इस बीच होमगार्ड एक कार से आया और लिफ्ट देते हुए कहा कि वह उसके गन्तव्य तक छोड़ देगा। साथ ही अपने को होमगार्ड बताया। जिसके बाद किशोरी उसकी गाड़ी में बैठ गई। इसके बाद आरोपी उसे तरकुलवा स्थित एक कमरे में ले गया और उसके साथ डरा-धमका कर दुष्कर्म किया। फिर देवरिया रेलवे स्टेशन पर ले जाकर उसे छोड़ दिया।

इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण का केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो 31 दिसंबर को वाराणसी रेलवे स्टेशन से किशोरी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल व बयान दर्ज कराया। जिसमें उसने होमगार्ड का नाम बताया। विवेचना में नाम प्रकाश में आते ही पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी।