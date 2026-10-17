राखी सावंत हाजिर हो... 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया

झांसी की अदालत ने 2010 के एक मामले में अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला टीवी शो ‘राखी का इंसाफ’ में युवक लक्ष्मण अहिरवार के साथ कथित अभद्रता और बाद में उसकी मौत से जुड़ा है। केस की अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।

झांसी, संवाददाता: अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झांसी की अदालत ने 16 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला वर्ष 2010 में टीवी शो ‘राखी का इंसाफ’ के दौरान एक युवक के साथ कथित अभद्रता और बाद में उसकी मौत से जुड़ा है। मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर को सीएडब्ल्यू (एफटीसी) कोर्ट में होगी। शासकीय अधिवक्ता मृदुल श्रीवास्तव के मुताबिक, प्रेमनगर क्षेत्र के पटोरिया निवासी सावित्री ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके 34 वर्षीय बेटे लक्ष्मण अहिरवार की शादी वर्ष 2010 में अनीता से हुई थी। कुछ महीने बाद पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा, जिसके बाद अनीता अपने मायके चली गई। इसी दौरान लक्ष्मण अपने परिवार के साथ मुंबई में प्रसारित होने वाले ‘राखी का इंसाफ’ शो में पहुंचा था।

परिजनों के आरोप के मुताबिक, 23 अक्टूबर 2010 को शो की रिकॉर्डिंग के दौरान राखी सावंत ने लक्ष्मण के साथ अभद्रता की और उसे अपमानित किया। उसकी मां का आरोप था कि शो में लक्ष्मण को नामर्द तक कह दिया गया था। परिवार के मुताबिक, कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद लक्ष्मण मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। वह लोगों के सामने जाने से कतराता था, रात में सो नहीं पाता था और उसने खाना भी कम कर दिया था।