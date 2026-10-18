जेल जाना भी मंजूर; 16 साल पुराने केस में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बोलीं राखी सावंत

अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ 16 साल पुराने युवक की खुदकुशी मामले में झांसी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद वायरल वीडियो में राखी ने आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनका केस से कोई लेना-देना नहीं है और वह युवक को जानती तक नहीं हैं। जनता के लिए जेल भी जाना मंजूर है

झांसी, संवाददाता: 16 साल पहले युवक की खुदकुशी मामले में झांसी कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अभिनेत्री राखी सावंत का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कह रही हैं कि इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वह नहीं जानतीं कि युवक कौन है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शनिवार को राखी सावंत के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। आरोप है कि उन्होंने 16 साल पहले मुंबई में ‘राखी के इंसाफ’ शो में झांसी के युवक से अभद्रता की थी। इसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने आरोप लगाए, जिसके बाद राखी ने प्रतिक्रिया दी है।

जेल जाना भी मंजूर- राखी सावंत इंस्टाग्राम पर नीले कपड़ों में राखी कह रही हैं कि कि आप सुन ही रहे होंगे...मेरे बारे में। हंसते हुए हां, ..आप सबको तो मालूम है? इसके पीछे कौन है, ..क्या है? देश की जनता के लिए जेल भी जाना पड़े तो चले जाएंगे। भारत माता की जय। जय भीम..जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम। करो करो, करो। भाई 2010 का केस है। जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है। चैनल चालू था, मेरा स्वयंवर हुआ था। 25-30 साल पहले। आप समझ रहे हो? तो वहां पर राखी का इंसाफ एक शो आया था तो सबके कॉन्टेक्ट हुए। मैं तो एक होस्ट थी, जो मुझे चैनल बोलने के लिए कहता था मैं बोलती थी। आप समझ रहे हो? यह जो लड़का, मैं तो इसको जानती भी नहीं। क्या है? मुझे तो याद भी नहीं। 30 साल पुराना है, मेरी याददाश्त ही चली गई है।