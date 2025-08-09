rakhi ke liye bahne karti rahin intzar Delivery boy neck cut with Chinese thread dies on the road राखी के लिए बहनें करती रहीं इंतजार...चाइनीज मांझे से काटी डिलीवरी ब्वॉय की गर्दन, सड़क पर मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsrakhi ke liye bahne karti rahin intzar Delivery boy neck cut with Chinese thread dies on the road

राखी के लिए बहनें करती रहीं इंतजार...चाइनीज मांझे से काटी डिलीवरी ब्वॉय की गर्दन, सड़क पर मौत

Dinesh Rathour उन्नावSat, 9 Aug 2025 07:40 PM
प्रतिबंध के बाद भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल रुक नहीं रहा है। इस चाइनीज मांझे ने रक्षाबंधन के दिन दो बहनों के इकलौते भाई की जान ले ली। वह ऑनलाइन कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करता था। इसी काम के लिए घर से निकला था और बहनों से कह गया था कि उपहार लेकर आता हूं, फिर राखी बंधवाऊंगा। हरदोई पुल के पास पहुंचते ही मांझा उसकी गर्दन में फंस गया। गहराई तक गला कट जाने से वह बाइक समेत सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई।

उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हिरन नगर मोहल्ला में रहने वाले दिनेश का 33 वर्षीय बेटा अमर राजपूत तीन माह से डिलीवरी का काम कर रहा था। शनिवार सुबह वह घर से ऑर्डर पहुंचाने के लिए निकला था। पुलिस के मुताबिक वह हरदोई पुल के पास पहुंचा, तो एक पतंग का मांझा उसके गले में फंस गया। इससे वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया और तड़पने लगा। राहगीर उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बेटे की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों बहनें नेहा और नीहारिका बार-बार अचेत होती रहीं। अमर की दो साल पहले शादी हुई थी। उसकी एक साल की बेटी तिथि है। परिजनों ने मौत पर संदेह जताया है। हालांकि इंस्पेक्टर कोतवाली अवनीश ने बताया कि मांझे से गला कटने से अमर की मौत हुई है।

Unnao News UP Police Up Latest News
