GST में छूट एमएसपी की तरह झुनझुना, कोई बताए जनता को मिला क्या? टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना

राकेश सिंह टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकारें देश के किसानों से खेती की जमीन छीन रही हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला है। किसान शांत नहीं बैठेगा। टिकैत ने जीएसटी को आम आदमी के साथ मजाक की संज्ञा दी। कहा कि यह नागपुरी एजेंडा है।

मुरादाबाद में आयोजित किसान पंचायत में भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश सिंह टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। भूमि अधिग्रहण, सर्किल रेट निर्धारण, गन्ना मूल्य भुगतान, एमएसपी पर कानून के मुद्दे पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारें देश के किसानों से खेती की जमीन छीन रही हैं। जीएसटी में छूट एमएसपी की तरह झुनझुना है, जीएसटी में छूट एमएसपी की तरह झुनझुना, कोई बताए जनता को क्या मिला।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। सरकारी रेट से अधिक बाजार में किसानों को फसल की कीमत मिल रही है। सच तो यह कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है। कंपनियों और उद्योगपतियों को एक रुपये की दर से जमीन दी जा रही है। जबकि, किसान को पट्टे की भी भूमि नहीं मिल रही है। ऐसा किसान को कमजोर करने और केवल मजदूर बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे ज्वलंत सवालों पर किसान चुप नहीं रहने वाला है। जीएसटी को आम आदमी के साथ मजाक की संज्ञा दी। कहा, यह नागपुरी एजेंडा है।

राकेश टिकैत ने कहा कि मुरादाबाद में किसानों के साथ प्रशासन का व्यवहार ठीक नहीं है। गन्ना मूल्य बाकी है। किसानों की जमीन को सस्ते दामों पर खरीदने के लिए सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। बिजली विभाग किसानों को परेशान कर रहा है। इसी वजह से पंचायत की जरूरत पड़ी है। ऐलान किया कि अगली बार पंचायत शहर से बाहर करेंगे। पुलिस पर किसानों के ट्रैक्टर शहर में नहीं आने देने का आरोप लगाया।

घंटे भर किसानों के बीच बैठे रहे स्वागत, सम्मान और संगठन की जरूरी रश्मों के बाद राकेश सिंह टिकैत किसानों के बीच बैठे। करीब एक घंटे तंबू के नीचे रहे और किसानों को एकजुट रहने की सलाह दी। बोले, प्रशासन के अधिकारी संगठन में गुटबाजी कराते हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि किसान एकजुट रहकर ही अपना हक हासिल कर सकता है। जिलाध्यक्ष पद पर घनेंद्र शर्मा को लेकर उठापटक के मामले में विराम लगा दिया। यह भी कहा, पद के लिए संघर्ष नई बात नहीं है। जिस तरह रोटी को पलटना जरूरी होता है, उसी तरह संगठन में भी बदलाव होते रहना चाहिए।

पुलिस ने रोका, ट्रैक्टर चलाते पहुंचे कार्यक्रम स्थल भाकियू की पंचायत के मद्देनजर पुलिस की ओर से भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। बीआर आंबेडकर पार्क की ओर जाने वाले सभी रास्तों को अस्थायी तौर पर बैरिकेडिंग की गई थी। पीलीकोठी चौराहे पर पुलिस टीम ने टिकैत का काफिला रोकने का प्रयास किया। इस दौरान उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। पुलिस बल से वार्ता करने के बाद वह ट्रैक्टर चलाते पंचायत स्थल पहुंचे।

आजम अभी घर पर ही रहें, 2027 तक समय अनुकूल नहीं राकेश सिंह टिकैत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को अभी घर पर ही रहने की नसीहत दी। कहा कि उनका समय अभी खराब है। 23 महीने जेल में रहकर घर आएं हैं। अभी 2027 के अप्रैल माह तक का समय उनके अनुकूल नहीं है। सरकार उनसे नाराज है।