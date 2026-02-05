अमेरिका से डील को राकेश टिकैत ने किसानों को बर्बाद करने वाली नीति बताई, कहा- लड़ा रही सरकार

संक्षेप: किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमेरिका से डील को किसानों को बर्बाद करने वाली नीति बताई है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। यूजीसी पर भी सरकार को घेरा।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने अमेरिका से ट्रेड डील को किसानों को बर्बाद करने की नीति बताई। इसके साथ ही कहा कि बजट में भी किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों को अपनी जमीन बचाते हुए बीस साल लड़ाई लड़नी पड़ेगी।रामपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने यूजीसी पर भी सरकार को घेरा और कहा कि इसे लड़ाई कराने के लिए लाया गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत भाकियू जिलाध्यक्ष जगजीत सिंह गिल के पिपलिया अहला गांव स्थित निवास पर शोक जताने पहुंचे थे। टिकैत ने किसानों के साथ चर्चा की और संगठन को और मजबूत बनाने तथा किसानों के हितों में संघर्ष करते रहने का आह्वान किया।

वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत सरकार द्वारा अमेरिका से की गई ट्रेड डील के बारे में कहा कि इससे गो पालक व कपास के किसान बर्बाद हो जाएंगे। सरकार किसानी खत्म करके लेबर तैयार करना चाह रही है। आम बजट के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें गांव और किसानों के लिए कुछ नहीं है।

सरकार के यूजीसी कानून को लेकर टिकैत ने कहा कि इसे देश में लड़ाई कराने के विचार से लाया गया था। किसानों के लिए संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी जमीनें बचाने के लिए बीस साल तक लड़ना होगा। किसान गांव-गांव में संगठन का विस्तार करते हुए आंदोलन को तेज करें और जमीनों को बचाकर रखें।