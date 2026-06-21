यूपी में विधानसभा से पहले राज्यसभा चुनाव में जोर आजमाइश, दावेदारों की भागदौड़ शुरू
उत्तर प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राज्यसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। विधानसभा से पहले यूपी में राज्यसभा की दस सीटों का चुनाव होगा। भाजपा आधी सीटों पर चेहरे बदल सकती है। ऐसे में दावेदारों की भागदौड़ शुरू हो गई है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होंगे। नवंबर में 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इन दस में से आठ सीटें भाजपा के पास हैं। भाजपा ने मौजूदा चेहरों में कइयों को बदलने की तैयारी है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से राज्यसभा में नए चेहरों के जरिए सामाजिक समीकरण साधेगी। ऐसे में राज्यसभा के लिए दावेदारों की भागदौड़ शुरू हो गई है।
यूपी अब लगातार चुनावी दौर से गुजरेगा। राज्य में शिक्षक और स्नातक कोटे की 11 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने हैं। नवंबर में यूपी की 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सूबे का सियासी माहौल गर्म है। भाजपा एमएलसी चुनाव के लिए अपने पांच जीते हुए प्रत्याशियों को रिपीट कर चुकी है। बाकी पर प्रत्याशी घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। भाजपा प्रदेश संगठन भी जल्द घोषित करने की तैयारी में है। इसके साथ ही पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए चेहरे के चयन में भी जुटेगी।
सपा को मिल सकती हैं दो सीटें
भाजपा पिछले राज्यसभा चुनाव में आठ सीटें जीती थीं। उस समय एक सीट बसपा और एक सपा के हिस्से आई थी। बसपा के पास इस समय सदस्य संख्या नहीं है, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा और यूपी विधान परिषद के साथ ही राज्यसभा में भी खत्म हो जाएगा। उसके एकमात्र सदस्य रामजी का कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है। संख्या बल और चुनावी गुणा-गणित के हिसाब से देखें तो भाजपा फिर आठ सीटें जीत सकती है।
सपा कोटे की सीटें एक से बढ़कर दो हो जाएंगी। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें भाजपा कोटे से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा, अरुण सिंह, डा. दिनेश शर्मा, बृजलाल, सीमा द्विवेदी, गीता शाक्य, नीरज शेखर हैं। सपा कोटे से प्रो. रामगोपाल और बसपा के रामजी गौतम शामिल हैं।
भाजपा में लखनऊ से दिल्ली तक लॉबिंग
जहां तक भाजपा का सवाल है तो पार्टी आधे से अधिक चेहरे बदल सकती है। इनमें से एक-दो चेहरे केंद्र व प्रदेश के संगठन में समायोजित किए जा सकते हैं। एकाध की भूमिका में बदलाव होगा जबकि कुछ खाली हो सकते हैं। बदलाव की आहट के बीच दावेदारों ने भी लखनऊ से दिल्ली तक लॉबिंग शुरू कर दी है। संघ के बड़े पदाधिकारियों के यहां भी हाजिरी लगाई जा रही है। सिने तारिका जयाप्रदा सहित कई चेहरों की बढ़ी हुई सक्रियता को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।