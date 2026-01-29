Hindustan Hindi News
Raju Khan sentenced to 20 years in prison in the Ayodhya Bhadarsa gang rape case
अयोध्या भदरसा गैंगरेप मामले में राजू खान को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा गैंगरेप मामले में आरोपी राजू खान को 20 साल का कारावास हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

Jan 29, 2026 09:42 pm IST
यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के चर्चित भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने गुरुवार को आरोपी राजू खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने का आदेश किया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को राजू खान को दोषी करार दिया था। वहीं मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया था। फैसले के बाद आरोपी को कारागार भेजा गया है।

गुरुवार को राजू खान को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता सईद खान तथा कृपाल चंद्र खरे ने मामले में कोर्ट से गुजारिश की की राजू खान की उम्र अभी 21 साल है। वह अत्यंत गरीब है इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र कुमार मौर्य ने आरोपी के कृत्य को गंभीर और समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा से दंडित किये जाने की अपील की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। इसके बाद सजा भुगतने का वारंट बनाकर उसे वापस जेल भेज दिया गया।

मामला दो वर्ष पूर्व का है। थाना क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय किशोरी के साथ समूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा था। वारदात के लगभग ढाई माह बाद पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को मामले में सपा नेता और बेकरी संचालक मोईद खान और उसके नौकर राजू खान के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

