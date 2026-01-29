अयोध्या भदरसा गैंगरेप मामले में राजू खान को 20 साल का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा गैंगरेप मामले में आरोपी राजू खान को 20 साल का कारावास हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यूपी के अयोध्या में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के चर्चित भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने गुरुवार को आरोपी राजू खान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को देने का आदेश किया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को राजू खान को दोषी करार दिया था। वहीं मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया था। फैसले के बाद आरोपी को कारागार भेजा गया है।

गुरुवार को राजू खान को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता सईद खान तथा कृपाल चंद्र खरे ने मामले में कोर्ट से गुजारिश की की राजू खान की उम्र अभी 21 साल है। वह अत्यंत गरीब है इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। वहीं अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र कुमार मौर्य ने आरोपी के कृत्य को गंभीर और समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए ज्यादा से ज्यादा सजा से दंडित किये जाने की अपील की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई। इसके बाद सजा भुगतने का वारंट बनाकर उसे वापस जेल भेज दिया गया।