अखिलेश यादव को लेकर राजू दास के फिर बिगड़े बोल, कहा- हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे-मरेंगे

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए को लेकर चलाई जा रही मुहिम और बिहार चुनाव के रिजल्ट को जोड़ते हुए राजू दास ने आपत्तिजनक बातें कहीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के बाद राजू दास पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

Dec 22, 2025 07:44 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक बार फिर विवादिता बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी टिप्पणी की है। सपा प्रमुख की पीडीए को लेकर चलाई जा रही मुहिम और बिहार चुनाव के रिजल्ट को जोड़ते हुए राजू दास ने यह आपत्तिजनक बातें कहीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोंडा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के बाद राजू दास पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि हमारी शुभकामना है अखिलेश यादव देश के पीएम बने ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है।

चुटकी लेते हुए कहा कि वह महापुरुष है और बहुत विद्वान व्यक्ति है लेकिन जिनको गोशाला से बदबू आती है उनको संतों का सम्मान हजम नहीं होगा। राजू दास ने कहा कि अगर वे कृष्ण के वंशज है तो कृष्ण जन्मस्थली को बनवाने में साथ दें और क्षत्रिय है तो धर्म की रक्षा करें। राजू दास ने कहा कि गाजी की मजार को हम तोड़ेंगे, हम कारसेवा करेंगे। अगर हमारी हत्या न हो गई तो हम ऐसा काम करेंगे और हमको लोकप्रियता नहीं चाहिए क्योंकि हमको सांसद, विधायक और मंत्री नहीं बनना है। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे।

बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद बनने पर राजू दास बोले कि अगर कोई अपने घर में मस्जिद बनाता है तो हम चंदा देंगे लेकिन भारत में बाबर के नाम पर हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम फिर 92 दोहराएंगे और कारसेवा करेंगे। राजू दास ने कहा की बंगाल में म्लेच्छ के वंशज राष्ट्र को तोड़ना चाहते है। हमारे यहां सनातन में मोक्ष मिलता है। ये मरने के बाद भी हूर खोजते हैं। ये सब राक्षस है म्लेच्छ वंश के हैं। वहीं बहराइच में संत को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पर हो रही सियासत पर बोले की धर्मगुरु को सलामी कोई गलत बात नहीं है। खाकी द्वारा लगातार आत्महत्याओं पर संवाद के लिए संत पुंडरीक आए थे। कहा कि उनका विरोध राक्षस ही कर सकते है।

राजू दास ने मोदी और योगी की तारीफ की और कहा कि इन दोनों का नाम लेते से भूत-प्रेत भी भाग जाते है और आज नहीं तो कल गाजी भी भागेगा। बहराइच में गाजी खाजी नहीं चलेगा। वहां पर बाबर औरंगजेब नहीं चलेगा। अब बहराइच में बुद्ध, महावीर और सुहेलदेव चलेंगे।

आप सांसद संजय सिंह पर राजू दास ने कई आरोप लगाए। कहा कि हिजाब और भगवान राम को लेकर टिप्पणी के बाद धमकी मिली है। राजू दास ने संजय सिंह पर धमकी दिलवाने का आरोप लगाते हुए कहा की उनके लोग धमकी दे रहे है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।