स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को अयोध्या बुलाकर राजू दास ने सौंपी तलवार, किया सम्मान

स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले दोनों युवाओं को अब अयोध्या बुलाकर सम्मानित किया गया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने दोनों युवकों रोहित और शिवम को शाल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इसके साथ ही तलवार भी सौंपी है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 04:17 PM
स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को अयोध्या बुलाकर राजू दास ने सौंपी तलवार, किया सम्मान

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को अब अयोध्या बुलाकर सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहित और उसके दोस्त को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और तलवार भी भेंट की। इससे पहले सवर्ण आर्मी ने रोहित का उनके घर पहुंचकर सम्मान किया था और 11 लाख रुपए का चेक दिया था। राजू दास ने इस अवसर पर यह भी कहा कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन और हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हमें रोहित जैसे शेरों की जरूरत है। मैं उसके जज्बे का सम्मान करता हूं।

6 अगस्त को फतेहपुर जाते समय रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के स्वागत के दौरान रोहत ने उन्हें माला पहनाने के बाद थप्पड़ मारा था। इसके बाद स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने रोहित की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया था। उस दौरान उसके साथ मौजूद शिवम यादव की भी पिटाई की थी। पुलिस ने दोनों का शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया था। दो दिन बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

जेल से रिहा होने के बाद से ही रोहित द्विवेदी के घर हिंदूवादी नेताओं का आना-जाना शुरू हो गया। अब अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहित और शिवम को बुलवाया। दोनों का शॉल ओढ़ाकर और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। इसके बाद तलवार भी भेंट की। महंत राजू दास ने यह भी कहा कि मैं ऐसे युवाओं का सम्मान करता हूं। हमें ऐसे हिंदू शेरों की जरूरत है।

राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामायण और गीता पर टिप्पणियां करते हैं, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को समाज से इसी तरह का जवाब मिलेगा। ऐसे लोग समाज में गलत संदेश देते हैं।

