अफसरों से न्याय की गुहार लगाते-लगाते चल बसी राजपती, तेरहवीं के बाद शुरू हुई पड़ताल
राजधानी लखनऊ में एक गांव में 90 वर्ष की वृद्धा अफसरों से न्याय की गुहार लगाते-लगाते चल बसी। न्याय की आस में वृद्धा ने 19 अगस्त को दम तोड़ दिया। 29 अगस्त को उसकी तेरहवीं भी हो गई लेकिन न्याय नहीं मिला।
लखनऊ में गोसाईगंज क्षेत्र के बरुआ गांव में 90 वर्ष की अफसरों से वृद्धा न्याय की गुहार लगाते-लगाते चल बसी। उसे अपने ही घर में जगह नहीं मिली और बरामदे में ही जिंदगी गुजारनी पड़ी। न्याय की आस में वृद्धा ने 19 अगस्त को दम तोड़ दिया। 29 अगस्त को उसकी तेरहवीं भी हो गई लेकिन न्याय नहीं मिला। एक सितंबर को लेखपाल ने शिकायत पर फोन किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिकायतों का क्या हाल है।
तहसील की राजस्व कोर्ट ने वृद्धा को उसके हिस्से में रहने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए तहसीलदार व पुलिस को आदेशित किया लेकिन 16 महीने बाद भी सरकारी मशीनरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंतिम सांसे गिन रही वृद्धा को न्याय की आस थी। 18 अगस्त को तहसील के सम्पूर्ण समाधान दिवस में अपने पोते से शिकायती पत्र भिजवाया। अफसरों को उनके आदेश के बारे में याद दिलाया। अधिकारियों ने नायब तहसीलदार को जांच सौंपी लेकिन जांच करने कोई नही पहुंचा। फरियाद पहुंचाने के दूसरे दिन 19 अगस्त को दम तोड़ दिया। शुक्रवार को उसकी तेरहवीं भी हो गई लेकिन न्याय नहीं मिला। मोहनलालगंज तहसील के नायब तहसीलदार गुरप्रीत का कहना है कि वृद्धा की 18 अगस्त की शिकायत उन्हें 29 अगस्त को मिली है। लेखपाल को बरुआ गांव भेजेंगे। घर वालों ने बताया कि सोमवार (सोमवार) को लेखपाल ने शिकायत के बारे में फोन किया था।
परिवार से लड़ रही थी कानूनी लड़ाई
कहते हैं जब लड़ाई खून के रिश्ते से हो तो मुश्किलें ज्यादा हो जाती है। ऐसी ही लड़ाई गोसाईगंज क्षेत्र के बरुआ गांव निवासी स्व. श्रीराम की पत्नी रामरती लड़ रहीं थी। उनकी कानूनी लड़ाई अपने पोतों से थी। रामरती के बड़े बेटे राम सिंह की पहली पत्नी से दो बेटे तथा दूसरी पत्नी से एक बेटा है। बेटे की मौत हो गई तो पोतो ने घर के बंटवारे का दबाव बनाया। वृद्धा ने घर का पिछला हिस्सा बड़े बेटे की पहली पत्नी के बेटों को दे दिया और दूसरी पत्नी के इकलौते बेटे के साथ मकान के अगले हिस्से में रहने लगी। आरोप है कि पीछे के हिस्से में रहने वाले पोतों ने मकान निर्माण कराने के बहाने आगे के हिस्से में भी कब्जा कर लिया और वृद्धा को कमरे से बरामदें में पहुंचा दिया।
क्या मामला था
वृद्धा ने 25 जून 2022 को एसडीएम मोहनलालगंज की कोर्ट में भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया। पोतों ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और कार्रवाई समाप्त करने की बात कही। राजस्व कोर्ट में 22 माह तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एसडीएम ने 20 अप्रैल 2024 को यह टिप्पणी करते हुए आदेश किया कि अधिनियम की मंशा है कि माता-पिता एंव वरिष्ठ नागरिक ससम्मान जीवन यापन करें और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा हो। इसलिए वृद्धा को उसके घर के अगले हिस्से में कब्जा दिया जाए। आदेश का पालन करने के लिए तहसीलदार व पुलिस को भी निर्देशित किया।