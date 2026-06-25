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यूपी बीजेपी पंकज चौधरी की टीम में राजनाथ के छोटे बेटे नीरज सिंह की एंट्री, उपाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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UP BJP New team: यूपी बीजेपी पंकज चौधरी की टीम में राजनाथ सिहं के छोटे बेटे नीरज सिंह की एंट्री मिल गई है। नीरज सिंह को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा उपाध्यक्ष की सूची में पूजा पाल समेत 19 नाम हैं।

यूपी बीजेपी पंकज चौधरी की टीम में राजनाथ के छोटे बेटे नीरज सिंह की एंट्री, उपाध्यक्ष की मिली जिम्मेदारी

UP BJP New team: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संगठन का ऐलान गुरुवार किया गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए बनी नई टीम की घोषणा की है। यूपी बीजेपी की पंकज चौधरी की टीम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह को भी एंट्री मिली है। नीरज सिंह को यूपी बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उपाध्यक्ष बने नीरज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं।

दरअसल, जानकारी के मुताबिक यूपी बीजेपी की टीम में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अभी तक राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह संभाल रहे थे। बीजेपी ने नोएडा के विधायक पंकज सिंह की जगह नीरज सिंह को जिम्मेदारी दी है। नीरज सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत को महामंत्री से उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस टीम में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष की सूची में 19 नाम

उपाध्यक्ष की सूची में 19 नाम है। नीरज, पूजा पाल और प्रियंका के अलावा सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, दर्विुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, अर्चना मिश्रा, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता के नाम भी शामिल है।

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पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के लिये क्षेत्रीय अध्यक्ष भी घोषित

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य इकाई के पदाधिकरियों की सूची जारी की है, जिसमें आठ महासचिव बनाये गये हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची में इसकी जानकारी दी गयी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी सूची के अनुसार राज्य में आठ महामंत्री और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके मुताबिक इसी तरह पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के लिये क्षेत्रीय अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं। सूची में कहा गया है कि प्रदेश महामंत्री बनाये गये नेताओं में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी शामिल है।सूची में कहा गया है कि जिन लोगों को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है उनमें नवाब सिंह नागर - क्षेत्रीय अध्यक्ष (पश्चिम), पूरन लाल लोधी - क्षेत्रीय अध्यक्ष (ब्रज), राम किशोर साहू - क्षेत्रीय अध्यक्ष (कानपुर), अवधेश द्विवेदी - क्षेत्रीय अध्यक्ष (अवध), अशोक चौरसिया - क्षेत्रीय अध्यक्ष (काशी), और विनोद राय - क्षेत्रीय अध्यक्ष (गोरखपुर) शामिल हैं ।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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