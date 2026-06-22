लखनऊ अग्निकांड के घायलों से मिले राजनाथ सिंह; बोले- दुखद घटना, दोषियों पर सख्त ऐक्शन होगा

लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौके पर पहुंचे और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ राहत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने घटना को हृदयविदारक बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाद में केजीएमयू पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए।

अलीगंज अग्निकांड की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली से रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देर रात लखनऊ पहुंच। सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों से घटना की जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में हादसे की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत लखनऊ आने का फैसला किया। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और हृदयविदारक बताते हुए कहा कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अग्निकांड के घायलों से मिले राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनके उपचार की जानकारी ली। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार राहत और उपचार कार्य में जुटी हैं। आपको बता दें इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है।

SIT करेगी अग्निकांड की जांच वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक के बाद दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जांच टीम को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल में अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, धर्मार्थ एवं संस्कृति विभाग और प्रवीण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), लखनऊ जोन शामिल हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम योगी ने घायलों से पूछा कि वे कैसे बाहर निकले, हादसा कैसे हुआ। वे क्या काम करते हैं। वे कहां रहते हैं और उनके साथ कितने साथी थे। घायलों से उनके घर और कामकाज के बारे में भी पूछा तथा इलाज की स्थिति की जानकारी ली। KGMU पहुंचकर उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।