लखनऊ में राजनाथ सिंह ने गोमतीनगर और गणेशगंज में कम्युनिटी और डे केयर सेंटर का किया लोकार्पण
लखनऊ में राजनाथ सिंह ने पांच परियोजनाओं का 58 करोड़ 27 लाख नौ हजार रुपये की लागत से बना कम्यूनिटी सेंटर एवं डे केयर सेंटर का बटन दबाकर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया।
UP News: यूपी के लखनऊ में गोमतीनगर और गणेशगंज के लोगों को लखनऊ के सांसद और देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने तोहफा दिया हैं। वे शनिवार को गोमतीनगर में आयोजित गोमतीनगर जनकल्याण महासमिति की ओर से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित करके पांच परियोजनाओं का 58 करोड़ 27 लाख नौ हजार रुपये की लागत से बना कम्यूनिटी सेंटर एवं डे केयर सेंटर का बटन दबाकर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके अलावा ऐशबाग में सामुदायिक केंद्र, हुसैनाबाद में कला संग्रहालय और गोमतीनगर के विनीत खंड में देव वन-नक्षत्र वाटिका के साथ ई-लाईब्रेरी का भी लोकार्पण किया।
इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने घर में आप लोगों के साथ हूं। मेरे द्वारा लखनऊ के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की महायोजना का सूत्रपात किया गया था। जोकि धीरे-धीरे जमीन पर दिखाई देने लगा हैं। विश्व में यह मान्य सिद्धान्त है कि जितनी तेज गति, उतनी तेज प्रगति होती है। इसी आधार पर लखनऊ विकास का कॉरिडोर बनेगा। आर्थिक उन्नति और रोजगार परियोजनाओं को लखनऊ नगर में रफ्तार देने के मकसद से राजमार्ग, आन्तरिक सड़क मार्गों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, आउटर रिंग रोड, एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। इस दौरान कार्यक्रम की शुरूआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। इस दौरान लोकार्पण कार्यक्रम का ब्यौरा पेश करते हुए सरकार की उपब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज लखनऊ वालों के लिए सौभाग्य का दिन हैं। हम सबके प्रिय नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास की कई सौगातें दी है। कार्यक्रम में लखनऊ पूर्व के विधायक ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, महापौर सुषमा खर्कवाल, सांदद राज्यसभा सदस्य संजय सेठ, पवन सिंह चौहान, महानगर भाजपा अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी समेत भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं भी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रही।
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे तैयार, लोकार्पण जल्द
लखनऊ-कानपुर के बीच लगभग 5000 करोड़ की लागत से 66 किमी. लंबी 6 लेन एक्सप्रेसवे का कार्य पूर्ण हो यहा है। इसके अलावा अवध चौराहे पर अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा हैं। इन दोनों परियोजनाओं का जल्द लोकार्पण होने जा रहा है। लखनऊ-कानपुर के बीच एयरपोर्ट से बनी तक हाईवे को 6 लेन कराया गया है। यहां 6 लेन की एलीवेटेड एक्सप्रेसवे और नीचे दोनों ओर 3-3 लेन की सर्विस रोड बनायी गई। इससे लखनऊ से कानपुर की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जायेगी और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी।
गोमतीनगर समेत सेटेलाइट स्टेशन बनने से ट्रैफिक जाम कम हुआ
विश्वस्तरीय गोमतीनगर रेलवे टर्मिनस बनने के साथ लखनऊ में सेटेलाइट स्टेशन बनने से ट्रैफिक जाम में काफी हद तक सुधार आया है। आलमनगर सेटेलाइट स्टेशन, चारबाग सेकेंड इंट्री, उतरठिया, ट्रान्सपोर्ट नगर और मानकनगर का सेटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा ऐशबाग, डालीगंज व बादशाहनगर रेल स्टेशन का उच्चीकरण कराया गया। इससे शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार आया है।
लोहिया के निदेशक समेत तीन चिकित्सक सम्मानित हुए
चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले तीन संस्थानों के डॉक्टरों को सांसद राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया है। इनमें राम मनोहर लोहिया संस्थान के निदेशक सीएम सिंह रहे। इसके अलावा पीजीआई के कॉडियोलॉजी विभाग के सतेंद्र तिवारी और कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक एमएल भट् को सम्मानित किया गया।
महासमिति ने राजनाथ के सामने ये मांगें रखीं
-मिठाई वाला चौराहा, जुगौली, पिपराधाट, ग्वारी, विनीत खण्ड, खरगापुर, भरवारा रेलवे उपरिगामी पुल या अंडरपास बनाया जाए।
-लखनऊ में 24 घण्टे शुद्ध पेयजल आपूर्ति, लखनऊ में 100 फीसदी सीवर लाइन निर्माण व भूमिगत विद्युत केबिल व्यवस्था हो।
-गरीबों और असहायों को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास बनाया जाए व अलावा खाड़ी देश जाने वालों के लिए वीजा सेंटर हो।
-गोमती नगर टर्मिनस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी टर्मिनस करने और सभी क्षेत्रों के लिए ट्रेन और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें