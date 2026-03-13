लखनऊ को आज मिलेगी बड़ी सौगात, राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण

खनऊ को ट्रैफिक समस्या को बड़ी राहत मिलने जा रही है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे, जबकि तीसरे और चौथे चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी होगा।

राजधानी लखनऊ को ट्रैफिक समस्या को बड़ी राहत मिलने जा रही है। शुक्रवार यानी आज रक्षामंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूलेलाल वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे, जबकि तीसरे और चौथे चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी होगा। लोकार्पण के बाद डालीगंज से निशातगंज होते हुए समता मूलक चौक तक लोग फर्राटा भर सकेंगे। इसके शुरू होने से करीब 15 लाख लोगों को लाभ होगा।

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण करीब 299 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस हिस्से का ही शुक्रवार को लोकार्पण होगा। यह डालीगंज से निशातगंज होते हुए समता मूलक चौक तक है। इसकी लम्बाई सात किलोमीटर है। शुक्रवार को ग्रीन कॉरिडोर के तृतीय और चतुर्थ चरण के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन दोनों चरणों पर लगभग 1220 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 1090 चौराहे से लेकर शहीद पथ तक फ्लाईओवर, चार लेन सड़क व बंधे का निर्माण होगा। आईआईएम से किसान पथ तक कुल करीब 7000 हजार करोड़ खर्च का प्रसताव है।

आईआईएम से हजरतगंज व गोमतीनगर आने में करीब एक घंटे लग जाते थे। कॉरिडोर के बाद 20 मिनट में ही हजरतगंज, गोमतीनगर पहुंच सकेंगे। इसे लेकर एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि ग्रीन कारिडोर के एक हिस्से पर शुक्रवार को लोकार्पण के बाद यातायात सुचारू रूप से चलने लगेगा। इसके शुरू होने से 15 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जाम में नहीं फंसना होगा। तीसरे चौथे चरण के कामों का शिलान्यास भी होगा।

166 पेड़ों का कराया गया ट्रांसप्लांट एलडीए ने ग्रीन कारिडोर के रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटा नहीं। करीब 166 बड़े पेड़ विस्तार में आ रहे थे। ऐसे में इन पेड़ों का ट्रांसप्लांट कराया गया है। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी पेड़ों का ट्रांसप्लांट हुआ। सभी जीवित हैं।

ग्रीन कारिडोर पर पेड़ ग्रीन कारिडोर के बीरबल साहनी मार्ग पर पहले पाम के पेड़ लगाए गए थे। इन्हें होली के पहले लगाया गया था। फिर होली बाद हटा दिया गया। इनकी जगह वन विभाग ने दूसरे अच्छे पेड़ लगाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन्हें म्यूजियम में लगाया जाना था। लेकिन गलती से यहां लग गये थे।