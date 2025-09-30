rajmistri refused to sell his goods the shopkeeper brutally murdered him hitting him on the head with a brick 17 times राजमिस्त्री ने सामान न बिकवाया तो दुकानदार ने बेरहमी से किया कत्ल, सिर पर ईंट से 17 बार मारा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राजमिस्त्री ने सामान न बिकवाया तो दुकानदार ने बेरहमी से किया कत्ल, सिर पर ईंट से 17 बार मारा

पवन अपने घर से 50 मीटर दूर अनिल की दुकान के बाहर सोया हुआ था। आरोप है कि सोनू त्यागी आया और ईंट से पवन कुमार के सिर पर दनादन 17 बार वार कर उसकी हत्या कर डाली। कुछ लोगों ने पीछा कर आरोपी को सरधना-बिनौली रोड पर दबोच लिया गया। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया।

Ajay Singh हिटी, मेरठTue, 30 Sep 2025 11:38 AM
यूपी के मेरठ के सरूरपुर के भूनी गांव में रविवार देर रात ईंट से 17 बार राजमिस्त्री के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ग्रामीणों ने रात को ही आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया।

भूनी गांव निवासी 38 पवन कुमार राजमिस्त्री थे। रविवार शाम पवन का बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करने वाले विकास की दुकान पर सोनू त्यागी उर्फ मोतीलाल से विवाद हुआ था। सोनू और विकास ने पवन पर दबाव बनाया कि वह दुकान से निर्माण सामग्री उठवाया करे। रविवार देर रात करीब दो बजे पवन अपने घर से 50 मीटर दूर अनिल की दुकान के बाहर सोया हुआ था। इस दौरान सोनू त्यागी आया और ईंट से पवन कुमार के सिर पर दनादन 17 बार वार कर उसकी हत्या कर डाली। कुछ लोगों ने पीछा कर आरोपी को सरधना-बिनौली रोड पर दबोच लिया गया। आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। मृतक के भाई अमित की ओर से सोनू त्यागी पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया है। सोमवार शाम 4 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो परिजनों, भीम आर्मी सदस्यों और आसपा जिलाध्यक्ष ने हंगामा कर शव नहीं उठाने दिया।

सिर के टुकड़े-टुकड़े होने तक बरसाता रहा ईंट

पवन कुमार की सनसनीखेज और दुस्साहसिक हत्या का वीडियो फुटेज सामने आया है। हत्यारोपी ने पवन के सिर के टुकड़े-टुकड़े होने तक ईंट बरसाईं। 30 सेकेंड में आरोपी ने 17 बार ताबड़तोड़ ईंट से पवन के सिर पर वार किए और उसकी सांसों की डोर डूटने तक मारता रहा। वार इतने तेज थे कि जिस जगह पवन सोया हुआ था, वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। मुंह से न तो चीख निकली और न ही बचाव के लिए कुछ कर पाया। हत्या की वीडियो जिस किसी ने भी देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस की जांच में भी खुलासा हुआ है कि हत्यारोपी सोनू त्यागी वारदात के समय नशे में था।

सरूरपुर के भूनी गांव में पवन कुमार की देर रात दो बजे गांव में ही घर के पास हत्या की गई थी। हत्या की वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गई। पूरे घटनाक्रम यानी आरोपी के आने, हमला करके हत्या करने और फरार होने की यह वीडियो एक मिनट और 35 सेकेंड की है।

वीडियो में एक दुकान के बाहर चबूतरे पर पवन कुमार रात को दो बजे सोया हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान रात को सोनू त्यागी नशे में गली में आता हुआ दिखाई देता है। आरोपी पवन के पास आकर पहले तो उसे टटोलता है। इसके बाद बराबर में रखी हुए ईंटों के चट्टे से एक ईंट उठाकर पवन के सिर पर दे मारता है। इसके बाद आरोपी दनादन पवन के सिर पर ईंट से 30 सेकेंड में ही एक के बाद 17 वार करता है। एक बार तो बीच में आरोपी सांस लेने के लिए खुद को रोकता है और इसके बाद दोनों हाथ से ईंट पकड़कर पवन के सिर के टुकड़े होने और मौत होने तक पीटता है।

बाद में आरोपी वहां से निकल जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने घटना देख ली और आरोपी को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े। यहां पर लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। कुछ लोगों ने पवन को टटोला, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थी। इसके बाद पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने यह हत्या की वीडियो सुरक्षित कराई है।

हत्यारोपी के चेहरे पर नहीं दिखी शिकन

पुलिस हिरासत में बैठे हत्यारोपी सोनू त्यागी उर्फ मोतीलाल के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं दिखाई दे रहा था। ना ही उसके चेहरे पर किसी पछतावे के भाव थे। सीसीटीवी फुटेज में वह रात के 2 बजे गली में आया पास ही रखी ईंट उठाकर वार किए।

आजाद समाज पार्टी ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा

पवन की हत्या को लेकर सोमवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचा तो कोहराम मच गया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सोम के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता गांव पहुंच गए। उन्होंने पवन के शव को गांव में रखकर हंगामा करते हुए डीएम को बुलाने की मांग की।

सूचना पाकर एसडीएम सरधना उदित नारायण मौके पर पहुंचे जहां हंगामा कर रहे लोगों ने 50 लाख का मुआवजा, परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी, परिवार में हथियार का लाइसेंस, घर पर पुलिस सुरक्षा, आरोपी दुकानदार का नाम मुकदमे बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। काफी देर बाद पीड़ित परिवार की एसडीएम से वार्ता हुई जिसमें प्रशासन ने मुआवजे को लेकर जिला अधिकारी व शासन को पत्र लिखने व मृतक के मकान पर पुलिस तैनात रखने आदि पर सहमति बनी।

इसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान नितिन, सतवाई, गौतम, देव कुमार, समर खरदाता, उमर चांदोरा मुन्ना आदि रहे।

