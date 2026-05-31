यूपी को 4 साल बाद मिलेगा स्थायी डीजीपी, आईपीएस राजीव कृष्ण के नाम पर लग सकती है मुहर

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्देश दिया था। यूपी में मुकुल गोयल की अंतिम पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में तैनाती हुई थी। अब चार साल बाद इस पद पर पूर्णकालिक नियुक्ति हाेने जा रही है।

UP News: उत्तर प्रदेश को आखिरकार चार साल बाद नया डीजीपी मिलने जा रहा है। चर्चा है कि आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भेजे गए पैनल पर शासन स्तर पर गहन मंथन के बाद अब इस संदर्भ में औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार है। 26 मई को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की बैठक में यूपी पुलिस के डीजीपी के दावेदारों के नामों पर विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में यूपी के चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे थे।

यूपी के स्थायी डीजीपी के लिए कई नाम चर्चा में हैं। वरिष्ठता सूची में शामिल अधिकारियों के नामों पर विचार-विमर्श के बाद तीन नाम तय किए गए थे। इनमें वरिष्ठता क्रम में सबसे आगे 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद और राजीव कृष्ण के नाम शामिल हैं। स्थायी डीजीपी के प्रस्ताव में वरिष्ठता क्रम के आधार पर उन अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है और जिसका कार्यकाल छह महीने से अधिक शेष है। वरिष्ठता सूची में दूसरा नाम 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा का है। वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर डीजी एसपीजी के पद पर तैनात आलोक शर्मा कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण के ही पूर्णकालिक डीजीपी बनने की उम्मीद सबसे अधिक मानी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्देश दिया था। यूपी में मुकुल गोयल की अंतिम पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में तैनाती हुई थी। 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद डा.डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात रहे। वर्तमान में 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण लगातार पांचवें कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात हैं।