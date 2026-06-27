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7 दिन लड़ी मौत से जंग लेकिन बेवफाई से हार गया राजीव, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पेट्रोल से जलाया था

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बागपत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजीव को पेट्रोल डालकर जला दिया था। राजीव ने 7 दिन मौत से जंग लड़ी लेकिन बेवफाई से हार गया। राजीव का इलाज के दौरान मौत हो गई।

7 दिन लड़ी मौत से जंग लेकिन बेवफाई से हार गया राजीव, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पेट्रोल से जलाया था

यूपी के बागपत में बिजवाड़ा गांव में एक सप्ताह पहले हुई सनसनीखेज वारदात में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर पेट्रोल उड़ेलकर उसे आग के हवाले कर दिया था। गंभीर हालत में पति को मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजीव सात दिनों तक मौत से जंग लड़ी लेकिन बेवफाई से हार गया। शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है।

बिजवाड़ा गांव में राजीव पुत्र सतबीर की पत्नी निशा उर्फ नीशू का पड़ोस के युवक विक्रांत से पांच साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। राजीव लगातार इसका विरोध कर रहा था। इस पर निशा ने राजीव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 20 जून की शाम राजीव काम से घर लौटा। उसने पत्नी के साथ खाना खाया और रात 11 बजे कमरे में सोने चला गया। पत्नी नीशू तीनों बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। रात करीब एक बजे उसने प्रेमी विक्रांत को बुलाया। वह पेट्रोल लेकर पहुंचा। दोनों राजीव के कमरे में गए और उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया।

पेट्रोल पड़ने से राजीव जाग गया और वह शोर मचाते हुए कमरे से भागने लगा। इसी दौरान नीशू ने माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। राजीव 80 फीसदी तक झुलस गया था। परिजनों ने उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। राजीव के पिता सतबीर ने थाने पर निशा और उसके प्रेमी विक्रांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार देर रात राजीव की उपचार के दौरान मौत हो गई।

राजीव के पिता ने युवक को भागते देखा था

राजीव के पिता सतबीर सिंह ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने विक्रांत को घर की छत से भागते हुए देखा था। उनके अनुसार बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर राजीव को जलाया था। आरोप लगाया कि घटना से पहले विक्रांत ने राजीव को जान से मारने की धमकी दी थी। राजीव और नीशू की शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। राजीव मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था।

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राजीव ने पुलिस को दिया था बयान

मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती राजीव ने मौत से पहले पुलिस को बताया था कि पत्नी और उसके प्रेमी ने उसे जलाया है। इंस्पेक्टर बिनौली राकेश शर्मा का कहना है कि दोनों मुख्य आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया गया है, अब राजीव की मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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