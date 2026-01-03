नाबालिग लड़की को पहाड़ी पर ले जाकर राजगीर मिस्त्री ने साथियों संग किया गैंगरेप, 3 पर केस

संक्षेप: आरोप है कि 30 दिसंबर को राजगीर मिस्त्री उसे बहला-फुसलाकर भलुआ टोला की पूरब पहाड़ी पर ले गया। उसने वहां अपने दो साथियों के साथ उससे गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी उसे पहाड़ी पर छोड़कर फरार हो गये। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को सारी बात बताई।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रेणुकापार क्षेत्र के एक गांव में एक दलित किशोरी को पहाड़ी पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर एक नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

पीड़िता की मां ने शुक्रवार शाम ओबरा थाने में तहरीर दी। बताया कि उसकी 17 वर्षीया बेटी मेहनत-मजदूरी करती है। वह ओबरा में किराये के कमरे में रहती है। आरोप लगाया कि 30 दिसंबर को राजगीर मिस्त्री उसे बहला-फुसलाकर भलुआ टोला की पूरब पहाड़ी पर ले गया। उसने वहां अपने दो साथियों के साथ उससे गैंगरेप किया। किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी उसे पहाड़ी पर छोड़कर फरार हो गये। किसी तरह घर पहुंचकर पीड़िता ने परिजनों को सारी बात बताई।

थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मामले में एक नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कस्बा चौकी इंचार्ज विष्णुप्रभा सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। टीम ने कई स्थानों पर दबिश दी।