राकेश पाल गौतम को यूपी की जिम्मेदारी, अविनाश पांडेय को हटाया, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रभारी बदला
यूपी कांग्रेस प्रभारी रहे अविनाश पांडेय को हटाकर उनकी जगह अब राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र पाल गौतम पिछले महीने लखनऊ में मायावती से मिलने उनके घर गए थे, जिसको लेकर वह चर्चा में आए थे।
यूपी विधानसभा को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में बड़ा बदलाव कर दिया। कांग्रेस ने यूपी के प्रभारी रहे अविनाश पांडेय को हटाकर उनकी जगह अब राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी दी गई है। राजेंद्र पाल गौतम पिछले महीने लखनऊ में मायावती से मिलने उनके घर गए थे, जिसको लेकर वह चर्चा में आए थे। गौतम भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने यूपी में दलित पिछड़े वर्ग के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए रणनीति बनाई है। बतादें कि पिछले महीने राकेश पाल गौतम लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। इसके बाद से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया था। इस मामले में राजेंद्र गौतम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपना पक्ष भी रखा था।
एसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश गौतम
यूपी के नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम अखिल भरतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वह पूर्व में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम अपनी मजबूत अंबेडकरवादी और सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए जाने जाते हैं।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।