लखनऊ में एक और पुल बनेगा, रायबरेली रोड पर कम होगा ट्रैफिक का दबाव, 157 करोड़ मंजूर

लखनऊ के साउथ सिटी और रजनीखंड के बीच उतरेठिया रेलवे स्टेशन के पास ₹157 करोड़ की लागत से नए आरओबी (ROB) के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रयासों से स्वीकृत यह पुल रायबरेली रोड, तेलीबाग और पीजीआई के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दक्षिण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एक और पुल को हरी झंडी मिली है। लखनऊ के साउथ सिटी और रजनीखंड के बीच एक रेलवे लाइन पर दो लेन के रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल गई है। उतरेठिया रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले इस महत्वपूर्ण पुल के लिए सरकार ने 157 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से रायबरेली रोड पर लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

लाखों लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति सरोजनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने निर्माण की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। विधायक डॉ. सिंह के अनुसार, इस आरओबी के बन जाने से एसजीपीजीआई (SGPGI) और तेलीबाग के आसपास स्थित सैकड़ों कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण एम्बुलेंस से लेकर आम राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, जो अब बीते दिनों की बात हो जाएगी।

जनभावनाओं का सम्मान और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि कर्नल सत्येंद्र सिंह और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक एवं निवासी लंबे समय से इस आरओबी के निर्माण की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा, "जनता की मांग को पूरा करना और उनके आवागमन को सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस पुल की स्वीकृति मिलना जनभावनाओं का सम्मान है।" यह परियोजना न केवल क्षेत्र के रहवासियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि ईंधन और समय की बचत में भी सहायक होगी।