भाजपा से टिकट मांगने पहुंचे राजबीर कश्यप पूर्व मंत्री बालियान के यहां बेहोश, अस्पताल में मौत
भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे राजबीर कश्यप की पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के यहां मौत हो गई है। वह टिकट की पैरवी के लिए ही बालियान के यहां गए थे।
यूपी में मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से भाजपा का टिकट मांग रहे सहकारी केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के चेयरमैन राजबीर कश्यप (55) की पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के यहां मौत हो गई है। वह बालियान के बाथरूम में बेहोश मिले। उन्हें अचेत अवस्था में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बालियान के एटूजेड कॉलोनी स्थित कार्यालय पर वह परिवार और समर्थकों के साथ टिकट की पैरवी के लिए गए थे। चिकित्सकों के अनुसार उनकी मौत हार्ट फेल होने से हुई है। परिजन शव को लेकर गांव पहुंचे और पुलिस कार्रवाई से इन्कार कर दिया। इसके बाद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
मंसूरपुर क्षेत्र के लच्छेड़ा गांव निवासी राजबीर कश्यप भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में शामिल थे। सोमवार सुबह 11 बजे वह अपने भाई, बेटे और ग्रामीणों के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सुधीर सैनी के बडसू स्थित आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जिलाध्यक्ष को अपना बायोडाटा सौंपते हुए चरथावल विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी पेश की। करीब एक घंटे तक विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद वह समर्थकों के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान के आवास पर पहुंच गए।
भाजपा से टिकट को लेकर बालियान के भाई से हुई बात
वहां डॉ. बालियान के भाई विवेक बालियान से उनकी मुलाकात हुई। बातचीत के बीच राजबीर कश्यप बाथरूम में चले गए। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर साथ आए लोगों ने आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर लोगों की चिंता बढ़ गई। एक ग्रामीण उन्हें देखने पहुंचा तो वह बाथरूम में अचेत अवस्था में जमीन पर गिरे थे। उन्हें इस तरह से गिरा देख हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उन्हें एसकेबी आरोग्यम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
निष्ठावान कार्यकर्ता थे राजबीर कश्यप : बालियान
राजबीर कश्यप के निधन की सूचना मिलने पर पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान लच्छेड़ा गांव पहुंचे और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राजबीर कश्यप भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। हार्ट फेल होने के कारण उनका निधन हुआ है। उनके निधन से पार्टी को क्षति पहुंची है।
जिलाध्यक्ष से भी की थी टिकट की पैरवी
राजबीर कश्यप ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री से मुलाकात करने से पहले भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सुधीर सैनी से भी चरथावल विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी की थी। उन्होंने जिलाध्यक्ष को अपना बायोडाटा सौंपा था। उनके निधन से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।