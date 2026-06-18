अखिलेश के PDA पर राजभर का डेटा अटैक, दलित उत्पीड़न केस में यादव और मुसलमान आरोपी गिनाए

सुभासपा प्रमुख और मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक्स पर सपा के पीडीए फार्मूले पर हमला बोलते हुए दलित उत्पीड़न के मामलों के जोनवार आंकड़े जारी किए। उन्होंने दावा किया कि अधिकांश मामलों में यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग आरोपित हैं। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

सुभासपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी और उसके पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट करते हुए सपा पर दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और प्रदेश के तमाम पुलिस जोन और कमिश्नरेट के आंकड़े जारी किए। राजभर ने लिखा कि पीडीए का मतलब ‘पीट देगा अहीर’ और ‘पीट देगा अल्पसंख्यक’ है। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वह दलितों पर हुए अत्याचार के मामलों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यूपी पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में दलितों और शोषितों पर अत्याचार के मामलों में सबसे अधिक संलिप्तता सपा से जुड़े यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों की है।

जोनवार दलित उल्पीड़न के आंकड़े गिनाएं उन्होंने गोरखपुर जोन से शुरुआत करते हुए कहा कि यहां कुल 760 मामलों में 297 यादव और 344 मुस्लिम आरोपित पाए गए। इसके अलावा बनारस जोन में 603 मामलों में 350 यादव और 178 मुस्लिम, आगरा जोन में 287 मामलों में 85 यादव और 93 मुस्लिम, कानपुर जोन में 334 मामलों में 166 यादव और 57 मुस्लिम तथा प्रयागराज जोन में 423 मामलों में 156 यादव और 126 मुस्लिम आरोपितों के नाम सामने आए हैं। राजभर ने बरेली, मेरठ और लखनऊ जोन के आंकड़े भी साझा किए। उनके मुताबिक बरेली में 430 मामलों में 100 यादव और 222 मुस्लिम, मेरठ में 288 मामलों में 24 यादव और 319 मुस्लिम तथा लखनऊ जोन में 1094 मामलों में 410 यादव और 428 मुस्लिम आरोपित पाए गए हैं।